6 perguntas e respostas sobre o ingresso digital do Rock in Rio 2022

Quem garantiu presença em um ou mais dias do evento já pode fazer o download de seu(s) ticket(s). Veja dicas para ter uma experiência tranquila no processo

Desde o último dia 27 de julho o ingresso digital do Rock in Rio Brasil 2022 já está disponível para download. Enquanto muita gente já baixou, transferiu e salvou o ticket diretamente em seus smartphones, outros ainda não fizeram ou não conseguiram concluir o passo a passo.

Pensando neles, a Ingresso.com, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia especialmente para o festival, traz perguntas e respostas sobre as entradas e dicas para que os usuários tenham uma experiência tranquila em todo o processo.

Rock in Rio 2022

1- Eu fiz o download do ingresso, mas não o encontrei na Wallet. O que eu faço?

Se você for usuário IOS, você poderá repetir o processo de download do seu ingresso, não esquecendo de, após selecionar o botão “Adicionar ao Apple Wallet” ou “Adicionar a Carteira Google”, clicar em ‘adicionar’ — para usuários Android, o botão aparece na parte inferior da tela; nos aparelhos com iOS, na parte superior.

Usuários Android podem fazer contato com o setor de Atendimento da Ingresso.com e solicitar a liberação de um novo download

Saiba mais aqui https://www.ingresso.com/hs/rockinrio-ingresso-digital

2- O ingresso é meu ou já recebi de outra pessoa. Agora é só baixar, não é?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faça o download de forma segura do seu ingresso digital

Isso mesmo. Para baixar, é necessário que você acesse sua conta Ingresso.com no navegador padrão do celular que utilizará no(s) dia(s) do(s) show(s), vá até a aba ‘Rock in Rio Brasil 2022’ e clique na opção ‘salvar no smartphone’. Será aberta uma opção de preenchimento de dados, faça-a de acordo com quem for usar o ticket no dia do evento. Dados verificados? Agora aparecerá a opção ‘adicionar à carteira’ (iOS ou Android). Após ser direcionado para o aplicativo de sua carteira digital, clique em ‘adicionar’ — para usuários Android, o botão aparece na parte inferior da tela; nos aparelhos com iOS, na parte superior. Pronto, agora o processo estará concluído. Ah, só o faça quando tiver a certeza de que não presenteará ninguém com seu ingresso.

3- Comprei o ingresso, mas vou dar de presente a alguém. Como faço?

Quem comprou o ingresso do Rock in Rio Brasil 2022 pode enviá-lo a outra pessoa. Esse processo pode ser feito tanto pelo celular quanto pelo computador, mas apenas pelos navegadores — seu aplicativo da Ingresso.com é exclusivo para entradas de cinema. Ao entrar na sua conta, basta acessar a aba ‘Rock in Rio Brasil 2022’, onde estarão ‘seus pedidos’. Agora, clique no botão ‘transferir’ e digite o e-mail da conta Ingresso.com da pessoa que receberá o ingresso. Na sequência, um código será gerado, e você precisa informá-lo ao destinatário para concluir a transação. O processo também vale para as meias-entradas, a diferença é que o portador do ingresso precisará comprovar o direito ao benefício antes de entrar no evento.

E atenção: não deixe para a última hora. Não haverá opção de transferência virtual no dia do show. Para sua maior comodidade, faça seu download até às 23h59 do dia anterior à data escolhida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4- Salvei o ingresso na wallet do meu aparelho. Caso eu tenha algum problema com o celular ou trocá-lo até o dia do evento, como faço?

Dicas para ter uma experiência tranquila no processo

Não se preocupe. Quando você salva o seu ingresso digital, ele fica atrelado à sua conta Google ou Apple. Ou seja, caso você precise trocar o aparelho em que fez o download inicial e o novo possui o mesmo sistema operacional (Android ou iOS), basta acessar sua carteira digital que seu(s) ticket(s) estarão disponíveis lá. Caso tenha trocado para um smartphone com um sistema diferente, entre em contato com o atendimento da Ingresso.com.

Você precisa de um smartphone para entrar na Cidade do Rock, mas a equipe do evento estará pronta para te ajudar caso tenha qualquer problema para utilizar o seu ingresso. Ah, não esqueça de levar seus documentos originais de identificação com foto e CPF, além dos dados do pedido, pois serão fundamentais para os profissionais conseguirem te auxiliar.

5- Já estou vendo meu ingresso digital, mas ele está sem QR Code. Como vou entrar na Cidade do Rock?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Calma. Se o ingresso já está na sua wallet, está tudo certo. Para te proteger de fraudes, o seu ticket será atualizado a poucos dias da(s) data(s) que você escolheu para ir ao festival. Ou seja, por enquanto, ele ainda não está habilitado para o acesso. Mas fique tranquilo, você não precisará repetir os passos de download ou realizar qualquer outra ação, esse update será comunicado via e-mail e será feito diretamente na sua wallet.

Ah, o QR Code só será gerado para os usuários Android, que terão a opção de acessar a Cidade do Rock de duas maneiras: código e NFC. Para os donos de um celular com sistema iOS, o acesso será diretamente via NFC. E atenção: prints de tela não serão válidos para entrar no evento.

6- Posso ter mais de um ingresso salvo no meu celular?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pode. Se você tiver ingressos para mais de um dia ou se for acompanhado por alguém que não pôde levar os tickets no próprio aparelho, dá para salvar todos eles na sua carteira digital, mas é preciso que vocês entrem juntos no evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E atenção quando for fazer esse processo. Caso você queira baixar um segundo ingresso em seu aparelho e ele não é seu, é preciso que você preencha os dados de registro daquele ticket de acordo com os da pessoa que vai utilizá-lo.