6 mitos e verdades sobre a proteína isolada da soja

Por muito tempo, o uso da proteína isolada de soja foi visto com certo temor, gerando dúvidas quanto à segurança e benefícios para a saúde. Mas, recentemente, estudos científicos publicados dissiparam as inquietações sobre o produto. O médico nutrólogo especialista em obesidade Nataniel Viuniski, membro do Conselho Consultivo da Herbalife Nutrition do Brasil, recomenda o uso de alimentos e suplementos à base de proteína da soja.

Nesses estudos, foi concluído que a proteína isolada da soja possui alta biodisponibilidade, sendo altamente absorvida e utilizada pelo organismo de forma eficiente. Além disso, foi comprovada a sua contribuição no controle do colesterol, na redução do risco de doenças cardiovasculares e na conservação da massa muscular durante processos de perda de peso.

1 – Proteína isolada de soja é considerada uma proteína de baixa qualidade.

MITO.

Ela é a única proteína vegetal que possui todos os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que precisam ser consumidos pela alimentação para atuarem na formação e manutenção da massa muscular e em outras funções do organismo. Portanto, é a única proteína vegetal considerada de alto valor biológico, assim pode ser comparada com as proteínas lácteas (caseína e whey protein) e a do ovo (albumina) quanto à sua digestibilidade e valor nutricional.

A proteína isolada é a sua forma mais pura, com, no mínimo, 90% de proteína, e tem pouquíssima quantidade de carboidratos, gorduras e outros componentes que poderiam atrapalhar a sua absorção. “Por isso, é um alimento muito bem digerido e absorvido pelo organismo”, afirma o médico nutrólogo especialista em obesidade Nataniel Viuniski, membro do Conselho Consultivo da Herbalife Nutrition do Brasil.

2 – A proteína isolada da soja traz benefícios para a saúde cardiovascular.

VERDADE.

Por ser de origem vegetal, a proteína isolada da soja é naturalmente isenta de gordura animal, ou seja, colesterol. Dessa maneira, estudos mostram que ela pode contribuir para reduzir o colesterol total, o LDL (colesterol “ruim”) e os níveis de triglicérides. “Essa proteína vegetal também melhora a sensibilidade à insulina — hormônio responsável por regular o açúcar no sangue –, contribuindo para a saúde metabólica”, acrescenta o nutrólogo.

3 – A proteína isolada de soja é uma aliada da perda de peso.

VERDADE.

Assim como outras proteínas de alta qualidade, a proteína isolada de soja contribui para deixar a pessoa saciada por mais tempo, um fator importante nas dietas para emagrecimento. Não é à toa que os shakes nutritivos, indicados para o controle de peso, como os da Herbalife Nutrition, trazem essa proteína em sua composição. “Estudos mostram ainda que, nas dietas ricas em proteína, ela favorece a redução de peso, a preservação da massa muscular e a maior perda de gordura abdominal quando comparada à proteína animal. Entre os diversos fatores, também pelo fato de regular melhor a insulina”, explica Viuniski.

4 – Essa proteína vegetal faz mal ao intestino.

MITO.

Pesquisas recentes mostram que ela oferece benefícios para a microbiota intestinal ao aumentar a quantidade de bactérias do “bem” importantes para a saúde do intestino. Isso porque ela participa no metabolismo dos ácidos graxos de cadeia curta que contribuem para manter a integridade da barreira desse órgão, dificultando a absorção de toxinas que causam doenças e promovendo um aumento da imunidade.

5 – A proteína isolada de soja causa alterações hormonais nos homens.

MITO.

Já foi dito que a proteína isolada da soja e a própria soja poderiam causar alterações hormonais nos homens e os levariam a desenvolver um quadro de ginecomastia (desenvolvimento das mamas), além de reduzir a libido. Estudos clínicos robustos e muito bem controlados já comprovaram sua segurança e afirmam que ambas seriam incapazes de provocar tais alterações. “Aliás, tanto as crianças quanto os adultos de ambos os sexos podem consumi-las sem problemas. Várias fórmulas infantis incluem a proteína isolada da soja como ingrediente. Além disso, os países mais populosos do mundo (China, Índia e Japão) são os maiores consumidores desse alimento — fato que reforça muito sobre segurança em relação à fertilidade e à sexualidade, segundo o nutrólogo.

6 – A proteína isolada da soja é mais sustentável.

VERDADE.

Enquanto a produção de um quilo de proteína isolada da soja gera 2,4 kg de dióxido de carbono (CO2) ao meio ambiente, a mesma quantidade de carne bovina produz 178 kg! Em se tratando de consumo de água, a história é a mesma: são necessários 1.600 litros para se obter um quilo de carne de porco ou de vaca contra apenas 38 litros de água para produzir a mesma quantia de proteína isolada de soja.