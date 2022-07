5 dicas para manter a rotina das crianças nas férias de forma divertida

Pesquisa revela que 70% dos pais são muito preocupados com o que fazer com os filhos no período das férias escolares

Um dos períodos do ano mais aguardado por crianças e adolescentes, mas também motivo de muita preocupação por parte dos pais, são as férias escolares. Junto com ela sempre vem o dilema: O que fazer com os filhos nesses dias sem aulas?

Sabendo do desafio de muitos pais sobre a questão, o especialista Otoniel Reis destaca que uma recente pesquisa no Google, o termo “atividades para férias escolares”, teve um aumento de 70% quando comparado com junho de 2022 com o mesmo período de 2021.

Otoniel Reis, sócio e diretor da Happy

“Muitos pais ficam em dúvida sobre que tipo de passeio e atividades que podem fazer com os seus filhos durante esse período, e uma ótima opção para fugir da mesmice e proporcionar momentos únicos para os pequenos, é na Colônia de Férias”, sugere Otoniel.

O especialista afirma que este tipo de evento entretém o aluno e ajuda-o no processo de desenvolvimento. As Colônias de Férias da Happy, por exemplo, trazem oportunidades para as crianças adquirirem um conhecimento fora dos padrões inseridos nas grades acadêmicas. Durante esse período, com muitas atividades que envolvem a diversão, entretenimento e conhecimento, as crianças começam e se prepararam para uma carreira bem sucedida, sem perceber, tomam algumas decisões brincando, na área da tecnologia.

Colônia de Férias é uma das melhores opções para crianças passar as férias escolares (imagem: Unsplash)

“É possível aprender programação através das aulas de tecnologia e inovação, onde os alunos desenvolvem programas e aplicativos. São aplicadas resoluções de problemas do dia a dia por meio de fundamentos da computação de forma criativa. A criança usa seu conhecimento de forma estratégica, onde ajuda a desenvolver seu raciocínio para buscar soluções inovadoras”, comenta Otoniel.

Colônias de Férias ajudam a reduzir ansiedade e estresse, isso porque as crianças e adolescentes estão inseridas em uma rotina que de certa maneira os agradam. Em uma pesquisa realizada pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e o Gallup (Empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos), mostra que, no Brasil, 48% dos adolescentes e jovens se sentem frequentemente nervosos, preocupados ou ansiosos.

Além de ser uma ótima alternativa para os pais que têm que trabalhar e precisam que os filhos estejam em um ambiente seguro e acolhedor, as Colônias de Férias são perfeitas também para o desenvolvimento e socialização da criança.

Otoniel Reis, apresenta abaixo 5 dicas de como manter a rotina saudável das crianças nas férias:

1- Qualidade do Sono: Se a criança dorme bem, ela produz melhor no dia seguinte, tendo mais disposição para encarar as atividades do dia;

2- Alimentação: Uma criança com uma boa alimentação possui mais ânimo e energia no dia a dia;

3- Rotina: A falta dela no período de férias pode tornar difícil o retorno às aulas, por isso a importância de uma rotina divertida;

4- Convívio Social: Convide os amigos do seu filho para atividades diferentes, como piqueniques ou para um passeio em algum parque. Com isso, o pai e a mãe estarão estimulando o convívio social e otimismo no retorno das aulas;

5- Atividades complementares: Como já citado acima, Colônias de Férias são uma ótima opção para agregar experiências incríveis no tempo livre dos pequenos, ajudando também na rotina dos pais, principalmente para aqueles que trabalham fora.

As crianças podem aprender se divertindo.

