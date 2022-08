4ª edição da Mostra D&D Garden reúne seleto grupo de profissionais e apostam no verde das plantas como tendência

Evento paisagístico vem recheado de boas ideias com 22 participantes

O D&D Shopping convidou um seleto grupo de profissionais do paisagismo para a 4ª edição da Mostra D&D Garden, que acontece entre os dias 2 de setembro e 9 de outubro. Dispostos ao longo dos corredores do shopping, os expositores inovam e lançam tendências com suas criações para o verde entrar na sua vida.

Mostra 2022 promete vir recheada de boas ideias para deixar a casa florida

A mostra reúne 22 profissionais convidados, entre: paisagistas, floristas e designers, entre eles: Clariça Lima, Mauro Contesini, Roger Evangelista, Titina Leão, Luciano Zanardo, Renata Guastelli, Ricardo Pessutto, Debora Pimentel…

Angelo Derenze, diretor geral do D&D Shopping

“A mostra 2022 promete vir recheada de boas ideias para deixar a casa florida, como cuidar das plantas, escolher a planta ideal para o seu projeto e muito mais” garante Angelo Derenze, diretor geral do D&D Shopping.

Clariça Lima

Serviço D&D Garden Design:

02 de setembro a 09 de outubro

Entrada gratuita

Local: D&D Shopping

Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira das 10h às 21h; sábado, das 10h às 20h; domingo das 14h às 19h.

Mauro Contesini

D&D Shopping

Endereço: Av. das Nações Unidas, 12.555 – Brooklin

Informações: Tel.: (11) 3043-9000 / 3043-9650

Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira das 10h às 21h; sábado, das 10h às 20h; domingo das 14h às 19h.