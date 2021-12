42ª edição do Prêmio Camboré mostra representatividade e inovação da comunicação brasileira

No total, foram 14 vencedores, entre eles marcas renomadas e profissionais que são referência

Na noite desta segunda-feira, 6, foi dia de prestigiar a comunicação e a publicidade brasileira por meio do Caboré 2021. A premiação está na 42ª edição e é um dos eventos mais aguardados da propaganda brasileira, pois premia os destaques do setor.





A Publicis levou o grande prêmio da noite: o de melhor agência de comunicação



O evento foi realizado no Espaço Monte Líbano, em São Paulo, e contou com Felipe Andreoli no comando da premiação. Ele animou o público desde o início e conseguiu divertir a plateia. O evento ainda contou com um “after party” para que todos celebrassem juntos os ganhadores do prêmio.



Quem ganhou o primeiro prêmio da noite foi Sergio Gordilho, da agência África, que foi prestigiado na categoria de Dirigente da Indústria da Comunicação. Já como Profissional de Veículo, quem levou a sonhada coruja foi Manzar Feres, Diretora Geral de Negócios Integrados em Publicidade da Globo. A terceira categoria foi Serviço de Marketing e quem levou foi a marca Spark.





A equipe do Tik Tok fez a maior festa quando o prêmio foi anunciado. Eles até fizeram dancinha no palco



Quem recebeu a coruja como Profissional de Inovação foi Samantha Almeida, que foi aplaudida de pé e fez um discurso emocionante sobre empoderamento e representatividade. Ela é Diretora de Criação da Rede Globo. Já sobre o prêmio de Profissional de atendimento, quem levou a melhor foi Fernanda Tedde, que subiu ao palco dizendo que chorou com o discurso de Samantha e mostrou a gratidão pela empresa que trabalha. Ela é Head de Atendimento na AlmapBBDO.

Os ganhadores se juntaram no palco no final da premiação



O veículo de comunicação que ganhou como Produtor de Conteúdo foi Porta dos Fundos. Quem recebeu o prêmio foi Antonio Tabet, que disse que o faturamento do canal triplicou durante a pandemia. Já quem levou a melhor na categoria de Produção foi a Endemol Shine Brasil. A Head de Mídia da Ogilvy Brasil, Vanessa Giannotti, levou a coruja de Profissional de mídia. Um dos times mais animados da noite foi o do Tik Tok, que recebeu o prêmio como veículo de comunicação em Plataforma de Mídia.

Fazendo muita piada, o Porta dos Fundos recebeu o prêmio como Produtor de Conteúdo



Quem também ganhou um Camboré foi Gabriela Rodrigues, Head de Cultura e Impacto na Soko. Ela venceu na categoria Profissional de planejamento. Já na categoria de Profissional de Marketing, quem levou a melhor foi Poliana Sousa, que está à frente do marketing da Coca-Cola na América Latina. Mariana Sá, CCO da WMcCann, ganhou como Profissional de Criação.



Já na categoria de Anunciantes, quem levou o prêmio foi a Vivo, quem recebeu a coruja em nome da empresa foi Marina Daineze, que é Diretora de Marca e Comunicação. Na categoria de Agência de Comunicação de 2021, o Prêmio Camboré foi para Publicis. Grande parte da equipe subiu no palco e homenageou um dos colaboradores, que faleceu no fim de semana.