4 passos para você começar uma horta em 2023

Microverdes estão na lista das cultivares mais fáceis de plantar e iniciar uma nova atividade neste ano

A vontade de colocar em prática o projeto de ter uma horta em casa está na lista de muitas pessoas que querem ter novos hábitos em 2023. Uma sugestão fácil, rápida e que também oferece o prazer do cultivo, além de alimentos ricos em nutrientes são os microverdes. Para quem não sabe, os microgreens, como também são conhecidos, nada mais são do que hortaliças ultrajovens, que passaram da fase de broto, mas ainda são consideradas baby folhas.

Comece ainda hoje a sua horta de microverdes



“O broto é a primeira fase da planta, que ocorre nos primeiros quatro ou cinco dias. O microverde é a fase na qual ela lança suas primeiras duas folhinhas, o que ocorre de 7 a 20 dias após a semeadura”, explica Andrei Santos, diretor de planejamento estratégico da ISLA Sementes.

Kit pode ser adquirido no e-commerce da empresa e nos mais de 20 mil estabelecimentos em todo o país



Oferecendo todos os acessórios necessários para o cultivo, a ISLA Sementes, acaba de lançar o Kit de Cultivo de Microverdes (R$ 9,95), que pode ser adquirido no e-commerce da empresa e nos mais de 20 mil estabelecimentos em todo o país.

Com ele, não é necessário reservar um local de casa para começar a sua produção, pois a própria embalagem do produto é sustentável, podendo ser usada como bandeja de cultivo, reforçando o cuidado com o meio ambiente e a reutilização de objetos.

“O kit de cultivo é o pontapé inicial do público que quer começar na horta. Quando as pessoas percebem como é prático produzi-los, como são bonitos, nutritivos e super saborosos, é paixão na certa”, afirma Santos.

Kit completo de Cultivo de Microverdes



A coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da ISLA Sementes, Amanda Inoue, ressalta que além de ser uma ótima atividade em família, ter uma horta em casa ajuda as pessoas a terem maior consciência alimentar.

“Produzir seus próprios alimentos é uma atividade que vai além do consumo mais consciente dos alimentos. É um processo de aprendizado do comportamento das plantas, e uma ótima atividade em família, que proporciona o maior interesse para o consumo de hortaliças e suas diversidades”, diz.

Um dos fatores que podem interferir e afastar as pessoas de começar com uma horta é o espaço e o tempo para cuidar das plantas. Mas com os microverdes, esses fatores não precisam ser uma preocupação.

Para plantar você vai precisar de:

— Kit de microverdes

— Borrifador de água

1 – Prepare o recipiente

Caso você esteja utilizando uma bandeja, coloque cerca de 1 dedo de substrato à sua escolha. É necessário que a semente receba luz e não fique obscurecida pelas bordas dos vasos, jardineiras ou qualquer outro recipiente.

2 – Hora de semear

Em seguida, espalhe uniformemente as sementes por toda a superfície do vaso, cuidando para que uma não fique em cima da outra. Você pode distribuí-las como se estivesse salpicando as sementes pelo substrato, não sendo necessário cobri-las. Em seguida, borrife água cuidadosamente até umedecer bem toda a área.

3 – Cuidando do seu alimento

Com a ajuda do borrifador, regue diariamente a sua produção, especialmente nos primeiros dias. Lembre-se: você quer manter o substrato sempre úmido, nunca encharcado. Deixe o recipiente em um local bem iluminado. A germinação pode acontecer entre 3 e 10 dias, dependendo da espécie. Fique atento às indicações no verso do envelope da semente que você adquiriu.

4 – Vamos colher!

Quando as suas plantinhas atingirem entre de 6 e 8 cm, é hora de fazer a colheita. Você pode segurá-las delicadamente pelas folhas e cortá-las com a ajuda de uma tesoura, bem próximo do substrato para melhor aproveitamento. É importante lembrar que os microverdes não irão nascer novamente: você precisará realizar um novo semeio para obter uma nova produção.