3M do Brasil promove ações de conscientização sobre luta das pessoas com deficiência em setembro

A 3M do Brasil realiza uma série de atividades voltadas ao público interno e externo durante todo o mês de setembro. A iniciativa faz alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado na próxima quarta-feira (21), e fortalece o compromisso da companhia na promoção da diversidade, equidade e inclusão em todas as suas frentes de trabalho nos mais de 70 países onde está instalada.

Desde setembro de 2021, a 3M do Brasil é uma das 14 empresas que compõem o grupo diretor da Rede, que tem a finalidade de identificar desafios para recrutar, desenvolver e promover pessoas com deficiência nas organizações, ajudando a REIS em seu objetivo maior de incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Ainda na quarta-feira (21), a drag queen Kitana Dreams, surda sinalizada e oralizada, ao lado da professora Sheila Reis Costa, docente na Universidade do Estado da Bahia e pesquisadora nas áreas de Estudos Surdos e Estudos da Tradução com ênfase no sentido Libras – Língua Portuguesa Oral com variação em Estilo de fala e Identidades de Gênero, realiza uma palestra para os funcionários da 3M, uma ação organizada em parceria pelos grupos de afinidade LGBTQIA+ e de Pessoas com Deficiência, formados por colaboradores voluntários da companhia.



No mesmo dia, todos os refeitórios da 3M no país serão decorados com frases capacitistas para a sensibilização do público interno, além de terem notas Post-it®️ disponibilizadas para que os colaboradores assumam simbolicamente o compromisso de não replicar frases de cunho preconceituoso contra pessoas com deficiência.

“Todo colaborador 3M possui uma experiência, habilidade e deficiência, personalidade, estilos e formas de pensar distintas e são essas diferenças que nos ajudam a entender melhor as necessidades do mundo e, como consequência, os anseios dos nossos clientes, fornecedores e parceiros comunitários da 3M. Buscamos promover um ambiente inclusivo, equitativo e diversificado onde cada um possa se tornar protagonista no desenvolvimento das soluções que criamos à sociedade por meio da ciência”, comenta Mariana Soares, líder do grupo de Afinidade de Pessoas com Deficiência.

Na sexta-feira (23), em parceria com a REIS, a companhia participa de um evento híbrido para compartilhar boas práticas de inclusão e diversidade junto com outras organizações e celebrar a formalização da Rede como entidade jurídica depois de dez anos atuando como um movimento empresarial.

Já no final do mês, acontecem também sorteios do livro “Feliz Ano Velho”, do escritor Marcelo Rubens Paiva que, aos vinte anos, perdeu parte dos movimentos do corpo após um acidente.

Repetindo a ação de sucesso realizada no último trimestre de 2021, todas as quintas-feiras de setembro o canal da 3M no Instagram revive o conceito do Dicionário Empático, orientando as pessoas a evitarem expressões capacitistas e adotarem comunicação inclusiva.

Desde 2019, a 3M Brasil possui o Grupo voltado para trabalhar a inclusão das pessoas com deficiência na companhia. Atualmente, a 3M possui 163 funcionários com deficiência no Brasil, o que corresponde a 5% do total de contratados, em conformidade com a Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91). “Como aspiração, a 3M planeja aumentar essa porcentagem acima da lei de cotas para efetivamente representar a sociedade brasileira”, finaliza Mariana Soares.