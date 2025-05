3ª edição do Vênus Day Talks destaca os desafios da menopausa e da maturidade feminina

No dia 3 de junho, no Unibes Cultural, em São Paulo, ocorrerá a 3ª edição do Vênus Day Talks — iniciativa da plataforma de conteúdo Vênus Talks, dedicada à saúde da mulher 45+. O encontro terá a presença de médicas, especialistas e mulheres protagonistas da maturidade para discutir os impactos físicos, emocionais e sociais da menopausa — fase que, segundo o IBGE, envolve cerca de 30 milhões de brasileiras. A programação também promoverá reflexões sobre sexualidade, longevidade e autoestima. Para enriquecer a experiência, o evento contará com a contribuição da apresentadora Ana Hickmann, que compartilha a missão de promover o empoderamento feminino e o cuidado com a saúde.

“Durante o encontro, o público será convidado a se aprofundar nessa etapa da vida, com discussões que visam desmistificar a menopausa e promover um diálogo mais aberto e positivo. É fundamental acolher essa mudança e entender que é um período completamente gerenciável nos dias de hoje”, enfatiza Renata de Paula, curadora do evento.

A ginecologista Flávia Fairbanks, referência em saúde da mulher com especialização em menopausa e longevidade, explorará o tema: “Quem é? O que quer? De onde vem e para onde vai a mulher 45+ atual?”. A dermatologista Adriana Villarinho, reconhecida por sua expertise em cuidados com a pele na maturidade, compartilhará as últimas inovações no tratamento e cuidados dermatológicos. Já a endocrinologista Ana Priscila Soggia, especialista em neuroendocrinologia e metabolismo, abordará a relação entre saúde cerebral, sono e equilíbrio hormonal, ressaltando sua influência no bem-estar da mulher após os 45 anos.

“O Vênus Day Talks é uma forma de contribuirmos com quem está entrando em uma nova fase marcada por transformações e que merece atenção, cuidado e reconhecimento. Levar informação qualificada e promover esse diálogo é essencial. É uma honra fazer parte desse movimento tão necessário”, reforça a ginecologista Flávia Fairbanks.

A agenda da iniciativa também incluirá uma abordagem sobre os benefícios da atividade física para a saúde cardiovascular na mulher madura, com dicas práticas sobre como incorporar exercícios na rotina para fortalecer o coração e melhorar a qualidade de vida. Para participar, basta acessar o link e escolher o formato: presencial ou online. Com o objetivo de alcançar um público ainda maior, a 3ª edição do Vênus Day Talks será transmitida de forma híbrida.

3ª edição do Vênus Day Talk

Quando: 3 de junho de 2024

Horário: das 15h30 às 20h

Local: Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2.500, São Paulo (ao lado da estação Sumaré do metrô – Linha 2 – Verde)