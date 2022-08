3ª edição da Feira Literária de Tiradentes muda a data devido às eleições

Devido às restrições impostas pelo período eleitoral a Fliti será realizada entre os dias 3 e 6 de novembro

Durante o período eleitoral, algumas regras precisam ser cumpridas e algumas restrições também são impostas. Por conta disto, a Feira Literária de Tiradentes – Fliti será em novembro devido às restrições impostas à divulgação dos patrocinadores e apoiadores institucionais que já aderiram ao evento, que acontecerá entre os dias 3 e 6 de novembro, no Lago das Forras, Gramado do Santíssimo Resort, Largo das Mercês e no centro de Cultura Yves Alves, localizado no Centro Histórico de Tiradentes-MG.

Edição terá homenagem ao conjunto da obra do escritor e ilustrador Ziraldo

A Fliti, que é um dos principais eventos literários do Brasil, fará ainda nesta edição uma homenagem ao conjunto da obra do escritor e ilustrador Ziraldo e a celebração dos seus 90 anos de idade. A feira está entre os principais eventos de difusão do livro e o incentivo ao hábito da leitura, proporcionando o contato com autores locais e do estado de Minas Gerais. A oportunidade de ler e ouvir histórias é uma importante e poderosa ferramenta de inclusão para crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência (PcD). A Fliti vem construir um novo olhar por meio da leitura e do universo literário.

A Fliti é um dos principais eventos literários do Brasil

“A Fliti propõe-se a popularizar o livro através da democratização do acesso, fomento à leitura, à arte, à cultura, além de incentivar o mercado econômico do setor. São dias de imersão no universo do conhecimento e da cultura literária”, explica Cristina Figueiredo, idealizadora do evento.

SERVIÇO

DATA: 03, 04, 05 e 06 de Novembro de 2022

LOCAL: Lago das Forras, Gramado do Santíssimo Resort, Largo das Mercês e no centro de Cultura Yves Alves, localizado no Centro Histórico de Tiradentes-MG