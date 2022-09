30ª edição do Rally dos Sertões levará consultas dermatológicas grátis para diagnóstico e prevenção ao câncer de pele

Durante o maior rally do mundo, a La Roche-Posay, em conjunto com a startup social SAS Brasil, vai oferecer gratuitamente atendimentos de saúde para cinco cidades na rota da prova



A La Roche-Posay, marca número um de cuidados com a pele recomendada por dermatologistas em todo o mundo, levará nos próximos dias, atendimentos dermatológicos gratuitos para as cinco regiões que estão na rota da 30ª edição do Rally dos Sertões, iniciada no dia 24 de agosto.

Leonora Guedes, COO do Rally dos Sertões

Em parceria com a startup social SAS Brasil, que desde 2013 atua levando atendimento médico gratuito para regiões carentes de saúde especializada no país e é também a dimensão social do Sertões, o maior rally do mundo, atravessará o Brasil de sul ao norte oferecendo consultas, exames e procedimentos especializados para crianças e adultos. Em algumas cidades, haverá ainda capacitação para profissionais de saúde locais. Com a ação, a expectativa é beneficiar mais de 16 mil pessoas e zerar as filas de espera do SUS para as especialidades médicas oferecidas.

Uma caravana com mais de 200 voluntários, entre estudantes e profissionais da saúde, e três Unidades Móveis de Saúde percorrerá cinco cidades que estão na rota do Sertões: Foz do Iguaçu (PR), Presidente Prudente (SP), Campo Grande (MS), Barra dos Garças (MT) e Salinópolis (PA).



Nesta edição, o foco da atuação presencial da organização será na saúde infantil, saúde da mulher e educação em saúde, com as mais variadas ações e, em algumas cidades, haverá ainda a capacitação de profissionais de saúde da região.

Durante o evento, o projeto de dermatologia desenvolvido pela marca e direcionado para adultos, contará com uma equipe focada no rastreio e na prevenção do câncer de pele, realizando procedimentos e pequenas cirurgias em pacientes que aguardam na fila do SUS.

O Sertões 2022

Uma edição histórica! A prova que comemora os 30 anos do Rally dos Sertões também vai homenagear o Bicentenário da Independência. Será o maior rally do mundo em trechos cronometrados; o maior rally de todos os 29 anos da história do Sertões, um tributo ao Brasil! Serão 7.202km, dos quais 4.378km de trechos cronometrados. Um roteiro de 15 dias, que vai cruzar as cinco regiões do país, 8 estados — PR, SP, MS, MT, TO, PI, MA e PA – e 14 cidades. Largada e chegada acontecem em locais inéditos. Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, abre a competição e mantendo a tradição, a chegada será no mar, em Salinópolis (PA).

A COO do Rally dos Sertões, Leonora Guedes, ressalta a importância da prova para a promoção de ações sociais como as da SAS Brasil. “30 anos de Sertões, mais de 120 cidades percorridas ao longo destes anos. Mais do que levantar poeira, queremos movimentar a economia das cidades e deixar um legado por onde passa: com a SAS Brasil, nossa ação social; com o Sertões Cultural e com parceiros que ajudam a tornar tudo isso uma realidade”, finaliza.

Serviço do Rally dos Sertões:

Ação em Foz do Iguaçu (PR)

Data: 24 e 25 de agosto

Ação em Presidente Prudente (PE)

Data: 27 e 28 de agosto

Ação em Campo Grande (MS)

Data: 30 de agosto

Ação em Barra dos Garças (MT)

Data: 2 e 3 de setembro

Ação em Salinópolis (MT)

Data: 8 e 9 de setembro