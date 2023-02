3 Parques para aproveitar na Flórida: Julia Muzetti dá dicas imperdíveis para quem vai viajar pros EUA

Influencer paulista viajou para Flórida em setembro e citou os parques favoritos do estado norte-americano

Acostumada a viajar pelo mundo, Julia Muzetti já conheceu lugares como Dubai (Emirados Árabes), Paris (França), Ilha de Fernando de Noronha (Brasil). Devido ao seu estilo de vida luxuoso, a modelo e arquiteta atraiu um grande número de pessoas apaixonadas por seu lifestyle. Atualmente, a influencer mora no estado de São Paulo. E para hoje, a modelo e arquiteta, falou sobre sua passagem nos parques da Flórida.

Influencer compartilha sua experiência de viagem para a Flórida que fizeram sucesso na web

1- Animal Kingdom

É um dos parques mais recentes dos quatro parques temáticos do Walt Disney World Resort em Orlando. Foi inaugurado no Dia da Terra, 1° de maio de 1998, em homenagem ao amor do criador, Walt Disney, pelos animais e carrega a conscientização da preservação do meio ambiente.

Este parque é cinco vezes maior que o Magic Kingdom, sendo o maior parque do complexo. Ele possui uma área de 202 hectares e dentro dele habitam mais de mil espécies de animais, como em parques nacionais resididos na África e na Ásia.

O Animal Kingdom é um dos parques mais recentes dos quatro parques temáticos do Walt Disney World Resort

2- Epcot

Localizado em Bay Lake, é o segundo parque do Walt Disney World e até hoje um dos mais populares. Experimental Prototype Community Of Tomorrow (algo como experimental da comunidade do amanhã). A ideia original era criar uma comunidade futurística para que as pessoas pudessem viver. Seria uma comunidade que nunca se consideraria concluída e sempre sendo transformada pelas tecnologias mais pioneiras em constante transformação.

3- Universal Studios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É conhecido por produzir filmes desde 1915 e foi o primeiro estúdio de cinema de Hollywood aberto ao público. Em 1990, foi inaugurado o parque temático na Flórida, em uma área bem espaçosa de mais de 1,7 km2 e parte do complexo Universal Orlando Resort, junto com mais dois parques. Os três parques da Universal formam o segundo maior complexo de parques em Orlando, perdendo apenas para o Walt Disney World.