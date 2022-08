27º Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia traz participação de farmacêutica líder em contraceptivos hormonais orais da América Latina

União Química irá espelhar no evento seu tamanho e dedicação com a saúde das mulheres

O 27º Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia, acontece entre os dias 11 e 13 de agosto, no Transamérica Expo Center, na capital paulista. A União Química, líder no mercado de contraceptivos hormonais orais na América Latina, estará presente.

A participação da União Química no evento, através da sua unidade de negócios Genom, dedicada a área de prescrição médica, tem como objetivo fortalecer a internacionalização da empresa com as marcas de hormônios orais em mais de 30 países.

S.C. Capelli, vice-presidente comercial da Genom

A farmacêutica terá o maior estande do Congresso e realizará um simpósio com o tema “Colágeno e silício: uma nova forma de prescrever saúde”, que será ministrado pelo Dr. Eliano Pellini e Dra. Marisa Gonzaga com a participação da jornalista Lina Menezes.

Desta forma a União Química apresentará o produto Lumier age à classe médica, suplemento alimentar que trouxe para o mercado a exclusiva combinação entre os peptídeos de colágeno Peptan®️ e o silício orgânico Nutricolin®️.

“A União Química reafirmou e potencializou seu foco de tornar-se referência em saúde da mulher. Por isso, viemos para o congresso com força e dedicação total para, cada vez mais, construir uma relação próxima e de confiança com a classe médica, em especial com os ginecologistas e obstetras”, destaca S.C. Capelli, vice-presidente comercial da Genom, unidade de negócios da União Química.

Genom no 27º Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia

Simpósio

O simpósio da União Química acontecerá no segundo dia do evento, sexta-feira, 12 de agosto, às 11h30 e irá ressaltar a importância da suplementação alimentar para a saúde feminina, com destaque para os benefícios do suplemento alimentar Lumier age, que com sua composição exclusiva de peptídeos de colágeno e silício orgânico auxilia a pele em sua hidratação, firmeza e elasticidade, além de promover força e brilho para cabelos e unhas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia acontece entre os dias 11 e 13 de agosto

“Esta é uma importante oportunidade para a União Química mostrar o caminho que está percorrendo, através da unidade de negócios Genom, que está totalmente ligado ao cuidado com a mulher. Nos tornamos líderes da América Latina em contraceptivos hormonais orais e continuaremos trabalhando para trazer para esse público tão importante as soluções que elas precisam para viverem mais e melhor, entendendo que o cuidado com a saúde feminina precisa ser visto globalmente”, finaliza Capelli.