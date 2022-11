20ª edição do Troféu Raça Negra tem direção musical de Simoninha e Avon é uma das patrocinadoras do evento

Premiação será realizada em 21 de novembro, na Sala São Paulo, na capital paulista

O Troféu Raça Negra 2022 acontece no dia 21 de novembro, na Sala São Paulo. A noite de gala do evento este ano, em edição especial, homenageia 20 mulheres negras e não negras, que contribuem para a inclusão do negro no Brasil e no mundo.

Simoninha, filho de Wilson Simonal , assina a direção musical da cerimônia

A solenidade contará com a presença de autoridades, personalidades e celebridades. A direção musical fica a cargo do músico Simoninha, filho de Wilson Simonal e a direção geral é assinada pelo ator Eduardo Acaiabe.

A cerimônia de entrega contará com entrega das estatuetas – todas douradas para comemorar a edição especial – e contará com apresentações artísticas e musicais, com companhia de dança, além de apresentações de cantores renomados.

A Avon, que traz no seu DNA o pioneirismo de trabalhar há mais de 135 anos pelo empoderamento e pelo empreendedorismo feminino, assim como pela democratização da beleza, patrocina a 20ª edição do Troféu Raça Negra, que neste ano premiará apenas mulheres.

A direção geral do evento é assinada pelo ator Eduardo Acaiabe

O Troféu Raça Negra foi lançado em 2000 durante as comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil. A segunda edição ocorreu em 2004. A partir daí, passou a ser realizado anualmente, com o objetivo de reconhecer e enaltecer pessoas que contribuem em diversas atividades, propiciando às futuras gerações o registro da determinação, trabalho, perseverança e exemplo público na construção de uma sociedade mais plural.

