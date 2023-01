2015 pacientes realizam tratamento com cannabis no Paraná

Estado está entre os cinco com maior número de prescrições médicas para este tipo de terapia, em todo o Brasil

Dados de um levantamento realizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis (Abicann) e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apontam que apenas em 2021, 2.015 pacientes foram autorizados a importar a substância no estado do Paraná.

CEO e cofundadora da startup Anna Medicina Endocannabinoide, Kathleen Fornari

É o caso do martelinho de ouro, Alan Santana, de Curitiba, que trata as patologias de ansiedade, depressão e dor crônica com o uso do óleo de canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC).

“O acesso a esse medicamento me trouxe qualidade de vida e bem-estar. Deixei de tomar os fármacos tradicionais que me traziam uma série de efeitos colaterais, sem o resultado esperado, e iniciei o tratamento com medicamentos à base de cannabis há aproximadamente 4 anos. Hoje tenho minha saúde completamente estável”, relata.

Com o objetivo de atender a demanda da população, a capital paranaense acaba de receber a startup Anna Medicina Endocannabinoide, no Eco Medical Center. A startup firmou parceria com o Eco, onde será inaugurado um espaço de acolhimento e orientação para atender os pacientes e médicos que prescrevem o tratamento.

“Temos vários tipos de produtos como os óleos, pomadas e dermocosméticos, todos advindos da Cannabis e autorizados legalmente pelas autoridades. Além disso, também realizaremos eventos com o propósito de orientar todos os que buscam mais informações e segurança”, afirma a CEO e cofundadora Kathleen Fornari, que trabalha com o mercado de cannabis medicinal desde 2020.

A Anna Medicina Endocannabinoide já atua de forma digital e vai inaugurar o espaço físico de acolhimento no início de março de 2023.

“No Eco o paciente poderá realizar a consulta e, a partir da prescrição da substância e da dose adequada, adquiri-lá conosco de forma legal e ágil, com a possibilidade de conhecer os inúmeros benefícios deste tratamento”, explica Kathleen. A expectativa é atender mais de 12 mil pessoas até 2024, via marketplace e também no espaço físico, localizado no bairro Água Verde.

A Anvisa já regulamentou o uso, comercialização e importação de 18 produtos à base de cannabis no Brasil, sendo que oito possuem diversos canabinóides da planta e dez o fitofármaco canabidiol. Dois do total de produtos possuem concentração de THC acima de 0,2% e são destinados a cuidados paliativos para pacientes sem outras alternativas terapêuticas. A autorização sanitária foi feita através da Resolução RE 1.492.

Dados atuais

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis (Abicann), o mercado de cannabis poderia reverter US$30 bilhões ao ano para o Brasil a partir de 2030. Apenas no Paraná são 906 farmácias vendendo canabidiol, segundo o Coordenador grupo de trabalho farmacêutico ABICANN.

Ao contrário do que muitos acreditam, o canabidiol (CBD) não é a única propriedade terapêutica da maconha. Diversos estudos científicos já comprovaram que o tetrahidrocanabinol (THC), em doses adequadas, auxilia no tratamento de patologias diversas, como a dor crônica, tem efeito anti-inflamatório, reduz casos de espasmos, melhora a qualidade do sono e do apetite, entre outros benefícios. A planta possui também outros fitocanabinóides como o CBG (Cannabigerol) e CBN (Canabinol), com indicações médicas específicas.

Nosso organismo, por sua vez, possui o sistema endocanabinóide, que é responsável por vários processos fisiológicos do nosso corpo e é capaz de receber essas substâncias, que auxiliam em seu funcionamento, oferecendo benefícios aos pacientes.