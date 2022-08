10 mil pessoas de reuniram na Praça Mauá para o Tim Music Festival, que apresentou diversos shows gratuitos para a alegria da plateia

Festival levou ao palco grandes nomes como Silva, Teresa Cristina, Preta Gil, Fran Gil e Manifesto Tropical, do duo Pedro Baby e Lucio Mauro Filho

A música rolou solta no último domingo, 21 de agosto, na Praça Mauá, Região Portuária do Rio de Janeiro. O TIM Music Festival balançou geral com shows gratuitos reunindo grandes nomes da música brasileira. Com o projeto musical Manifesto Tropical, Pedro Baby e Lúcio Mauro Filho foram os anfitriões nos dois dias de evento, recebendo no domingo (21) Preta Gil e Fran Gil (filho de Preta e neto de Gilberto Gil).

No repertório, uma grande homenagem à música brasileira, contou com hits como ‘Não Vou Ficar’ (Tim Maia), ‘Brother’ (Jorge Ben Jor), ‘Boa Noite’ (Djavan), ‘Condição’ (Lulu Santos) e muitos outros. Na plateia, celebridades como Babu Santana, Gabriel Stauffer e Gabriel Fontes marcaram presença no evento.

Lucio Mauro Filho não escondeu a alegria de estar de volta aos palcos com a banda Manifesto Tropical. “Depois de dois anos em isolamento, o mínimo que a gente pode oferecer como artistas é um espetáculo gratuito e inclusivo. Agradeço à TIM e ao meu irmão Rafaello Ramundo, por proporcionarem essa emoção de estar de volta aos palcos do lado de Pedro Baby, Preta e Fran Gil e essa banda incrível”, comemorou.

Convidado pelo Pedro Baby, responsável pela direção musical do evento, que revelou tê-lo pego no colo, e já desconfiava do seu talento desde menino, Fran Gil subiu ao palco encantando a todos com as músicas ‘Love Love’, ‘Várias Queixas’ (Gilsons), ‘Menina Mulher da Pele Preta’ (Jorge Ben Jor), Deusa do Amor (Olodum) e ‘Lucro’ (Baiana System). Fran agradeceu ao anfitrião e contou que foi Pedro Baby que o fez subir no palco pela primeira vez, para cantar à capela, sem violão, sem nada. “Se não fosse por ele e por essa experiência, eu não estaria aqui hoje, não teria chegado até aqui”, revelou Fran.

“É neste caminho que a Novo Traço seguirá: grandes festivais e eventos gratuitos em todo o país”, comenta Rafaello Ramundo, fundador da Novo Traço e diretor geral do Festival. Com toda sua presença e irreverência, Preta Gil pediu ao público palmas para o filho, Fran Gil: “Palmas para o meu filho, não sei se canto ou se choro”. Juntos eles cantaram a canção ‘Palco’, de Gilberto Gil. Ao lado de Lucio Mauro Filho e Pedro Baby, Preta colocou o público para cantar e dançar ao som de sucessos como ‘Sinais de Fogo’, ‘ Stereo’, ‘Só o Amor’ e ‘Vá se Benzer’, convidando o público para cantar contra a homofobia, transfobia e racismo.

“A gente precisa ter a liberdade de ser quem a gente é. Não deixe ninguém te diminuir”. Voltando ao palco para o encerramento, Fran e Preta animaram o público com os hits ‘Baianidade Nagô’, ‘Eu Também Quero Beijar ‘e ‘Andar com Fé’, trazendo ainda Sol de Maria, filha de Fran, e Dom, filho de Pedro Baby .

Promovido pela TIM, o festival é mais uma iniciativa da plataforma de eventos da empresa, reconhecida pela sua forte ligação com a música. O evento é uma criação e realização da Novo Traço Entretenimento, com patrocínio da TIM, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.