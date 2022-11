10 fatos que você precisa saber sobre a vida e carreira de Gal Costa

A cantora, uma das maiores e mais marcantes da Música Popular Brasileira, teve a morte confirmada pela sua assessoria de imprensa na manhã desta quarta-feira (9)

Maria da Graça Costa Penna Burgos, conhecida e consagrada como Gal Costa, nos deixou na manhã de hoje (9). A informação foi confirmada e divulgada pela sua assessoria de imprensa, porém a causa da morte ainda é desconhecida.

Capa da Revista Status em 1985 com a musa do Tropicalismo

Sempre muito discreta, sendo essa talvez uma das suas maiores características, listamos aqui dez fatos e curiosidades sobre a vida e, principalmente, a carreira desse grande ícone da Música Popular Brasileira.

1- Quando adolescente, Gal trabalhou em uma loja de discos, onde aprendeu sobre as novidades musicais da época e se tornou fã da Bossa Nova. Ou seja, desde nova, se interessa pelo universo musical e desejava ser cantora.

2- Conheceu o cantor e ídolo João Gilberto no início dos anos 60. Depois de a ouvir cantar, ele disse: “Você é a maior cantora do Brasil”. Na mesma época, Gal também conheceu Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil. O grupo, mais tarde, daria vida ao quarteto “Doces Bárbaros”.

3- Em 1978, Gal lança aquele que seria o seu primeiro disco de ouro, “Água Viva”, que trouxe os sucessos “Folhetim” e “Olhos Verdes”. Desse compacto surgiu o espetáculo “Gal Tropical”, onde a artista deu uma virada em sua carreira, mudando totalmente sua imagem, passando de musa hippie para uma cantora mais madura.

Poster da produção cinematográfica sobre a vida e carreira de Gal Costa

4- Em 1985, a poucos meses de completar 40 anos, a cantora surpreendeu os fãs quando posou nua na edição 127 da antiga revista Status.

5- Dez anos depois, ela esteve no centro do Roda Viva, onde contou histórias da adolescência, o encontro com João Gilberto e a tropicália.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6- Sempre bastante discreta, em 1985, Gal surpreendeu os fãs quando posou nua para a edição 127 da extinta revista Status, poucos meses antes de completar quarenta anos.

7- Em 2001, Gal Costa foi incluída no Hall of Fame do Carnegie Hall, em Nova York, após participar do show “40 Anos de Bossa Nova”, em homenagem a Tom Jobim.

8- Também em Nova York, em 2006, Gal fez uma temporada na casa de shows Blue Note, e o espetáculo foi gravado para lançar o CD “Gal Costa Live At The Blue Note”. Ainda em 2006, lançou pela gravadora Trama o CD e DVD “Gal Costa Ao Vivo”.

Eleita pela Rolling Stone Brasil uma das maiores vozes da MPB, Gal deixa um lindo legado para as próximas gerações

9 – Gal Costa foi eleita como a sétima maior voz da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil, em 2012.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10- Gal Costa teve sua vida apresentada no cinema. Diretora da elogiada série documental “O Nome Dela é Gal”, exibida na HBO, Dandara Ferreira vai dirigiu a cinebiografia “Meu Nome é Gal”, que estreou nas telas em 2019.