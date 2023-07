10 Anos da Lei das Organizações Criminosas: Avanços, Acertos e Desafios no Combate ao Crime Organizado

Obra coletiva celebra uma década da Lei das Organizações Criminosas

Uma década após a implementação da lei 12.580/2013, que definiu as organizações criminosas no Brasil e estabeleceu procedimentos para investigação e aplicação de penas, especialistas se reuniram para analisar os resultados alcançados e os desafios enfrentados na luta contra o crime organizado.

Rodrigo de Grandis

O lançamento do livro coletivo “10 Anos da Lei das Organizações Criminosas – Aspectos Criminológicos, Penais e Processuais Penais,” pela editora Almedina Brasil, representa uma compilação abrangente de estudos e reflexões de professores, advogados, juízes, delegados de polícia federal e membros do Ministério Público. Coordenado pelos procuradores da República Daniel de Resende Salgado e Rodrigo de Grandis, e pelo promotor de Justiça Fábio Ramazzini Bechara, o volume traz insights valiosos sobre o passado, presente e futuro da legislação, bem como sua relação com outros tipos penais presentes no Código Penal Brasileiro e em legislações específicas, como drogas, seres humanos e terrorismo.

Procurador da República Daniel de Resende Salgado

Avanços e Desafios na Lei das Organizações Criminosas: Ao longo dos dez anos de vigência da legislação, o combate ao crime organizado no Brasil passou por mudanças significativas. Os especialistas presentes no livro discutem a evolução do direito penal internacional e a necessidade de adaptar o enfrentamento do crime às dinâmicas sociais em constante transformação.

A colaboração premiada e sua homologação judicial, por exemplo, têm sido apontadas como ferramentas fundamentais para desmantelar organizações criminosas, mas também geram debates sobre seus limites e implicações éticas. A infiltração policial, a cooperação interinstitucional e o compartilhamento responsável de informações são outras estratégias discutidas no livro, que buscam fortalecer a efetividade da lei.

O Futuro do Combate ao Crime Organizado: Com o avanço tecnológico e as constantes mudanças no cenário criminal, os autores também levantam questionamentos sobre o futuro do combate ao crime organizado. O livro destaca a importância de debater novas estratégias e atualizar a legislação para enfrentar os desafios impostos por organizações cada vez mais sofisticadas e transnacionais. Além disso, a obra favorece um amplo debate entre acadêmicos e profissionais do Direito, incentivando a busca por estratégias mais efetivas e inovadoras para enfrentar esse complexo problema social.

Conclusão: “10 Anos da Lei das Organizações Criminosas” é uma obra essencial para todos que desejam compreender a trajetória do combate ao crime organizado no Brasil e refletir sobre o caminho a seguir. Reunindo a expertise de diversos especialistas, o livro oferece uma análise aprofundada dos avanços e acertos conquistados até o momento, bem como dos desafios que ainda se apresentam no horizonte.

O conhecimento compartilhado nessa obra contribui para a construção de estratégias efetivas e atuais no enfrentamento ao crime organizado, um mal que assola a sociedade e exige esforços conjuntos para ser combatido de forma contundente.