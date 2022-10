1 ano de carreira: Saffira lança mashup de “Tudo” com “Penumbra” do Tiago Sena

Em seu primeiro lançamento, a artista apostou em um Game-Lyric para ajudar as pessoas a decorarem a letra da canção

Comemorando um ano desde seu primeiro lançamento, Saffira está presenteando seus fãs com uma versão surpreendente de “Tudo”, faixa de estreia da artista. A canção ganhou uma roupagem eletrônica em um mashup com o single “Penumbra” de Tiago Sena, conhecido como 4i20.

“Tudo, faz um convite real a liberdade de amar sem preconceitos, livre dos nossos próprios quereres”, conta Saffira, que deixa óbvia sua relação com o grupo lgbtqia+ e sua liberdade de se expressar e amar. Saffira completa dizendo, que é no fundo do barco, nos nossos mergulhos mais íntimos, que se encontra a força para transcender.

Mais do que cantar, Super Saffira mal estreou e já está a poucos passos de revolucionar o mercado da música com suas ideias criativas e inovadoras.

“O mashup com Penumbra é uma comemoração por esse um ano em que coisas incríveis aconteceram. Já lancei mais três singles, “Pescador de Luas”, “Bixo Inglês” e “Raio e Trovão” e estou cada dia mais me conhecendo e experimentando.

A gente usava muito essa track do 4i20 para fazer um mash-up com a Tudo nas festas que íamos onde o Hellp (que escreveu a Tudo comigo) tocava de DJ. E aí resolvemos falar com o Tiago, e lançar ela, já que muita gente que tinha escutado tinha curtido muito. Acho que casou super bem, a união das duas músicas valoriza o mergulho nas questões interiores, propondo uma atmosfera introspectiva e ainda valoriza a letra da Tudo. Ainda conta com a voz do Krishnamurti (um filósofo, escritor, orador e educador indiano) no início dela, que é alguém que me inspira muito, e marca muito esse nascimento do projeto musical (tem a voz dele com mensagens profundas no início dos meus três primeiros clipes), ” completa Saffira.

Criatividade, inovação e inclusão

Mais do que cantar, Super Saffira mal estreou e já está a poucos passos de revolucionar o mercado da música com suas ideias criativas e inovadoras. Em seu primeiro lançamento, a artista apostou em um Game-Lyric para ajudar as pessoas a decorarem a letra da canção. O Game ganhou um campeonato presencial em São Paulo que presenteou um adolescente do interior de Goiás. “Ao vencer o torneio ele revelou que não tinha nem uma televisão, imediatamente um dos convidados do Show foi em casa e buscou uma tv gigante. O programador do jogo se comoveu e deu 1 ano de curso de programação. Hoje ele já está programando jogos e quase pronto para entrar para equipe da Saffira. Muito emocionante”, relembra a artista.

Já em “Pescador de Luas”, a cantora utilizou a língua brasileira de sinais (Libras) para tornar a mensagem de sua música acessível também aos deficientes auditivos. “Bixo Inglês”, último lançamento da cantora, foi feito para o Carnaval com o objetivo de desmistificar o que é o Bixo Inglês, arquétipo criado por Saffira para falar sobre o Ego. Nesta canção, a artista trouxe toda sua experiência na dança, mais de 13 anos no ballet e jazz, para uma coreografia envolvente e contagiante.

Disposta a surpreender, Super Saffira prepara novos lançamentos para este ano trazendo uma pegada mais POP Rock, incluindo um álbum, e muitos shows.