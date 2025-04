Piastri vence no Bahrein e é o novo vice-líder

Por João Luiz da Fonseca*

Oscar Piastri foi a sensação do final de semana no circuito de Shakir e confirmou seu favoritismo neste domingo, com uma vitória dominante no GP do Bahrein.

Foi a segunda na temporada deste ano, já que o dono do carro 81 da McLaren também subiu no topo do pódio no GP da China.

O pole position foi seguido pela Mercedes de George Russell. No entanto, o britânico está com a posição ameaçada, devido a uma investigação que começou após a corrida, sob suspeita de infração de DRS.

Lando Norris fechou na terceira colocação pela McLaren. Largando em sexto, ele enfrentou um caminho mais difícil até o pódio. O britânico fez uma largada alucinante, saltando para terceiro na primeira curva, mas uma penalidade de cinco segundos por erro de posicionamento no grid atrapalhou sua estratégia.

Mesmo assim, ele foi implacável e protagonizou um dos momentos mais marcantes da corrida com uma ousada ultrapassagem por fora sobre Leclerc na Curva 1, na volta 50, garantindo a terceira colocação.

Sobre o DRS, Russell se defendeu: “Basicamente tivemos todo tipo de falha e acabamos fazendo uma substituição manual no DRS, e em uma volta, apertei o botão do rádio e o DRS se abriu. Então fechei imediatamente, tirei o pé, não ganhei nada com isso”, explicou o piloto da Mercedes.

Russell ainda disse que o dispositivo ”ficou aberto só por uma fração de segundo”, mas dependendo do julgamento dos comissários, o britânico pode ser penalizado e, consequentemente, perder a colocação.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, lutou para concluir a prova com a Sauber, e terminou em último, mas ganhou mais uma experiência valiosa em sua temporada de estreia na F1.

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda e Oliver Bearman fecham o top 10.

Após a corrida, a direção de prova da FIA divulgou que Nico Hulkenberg foi desclassificado do GP do Bahrein, devido a um desgaste excessivo da prancha do carro do piloto alemão, notado na inspeção técnica realizada quando a prova terminou.

Desbancando Verstappen

Oscar Piastri chegou ao Bahrein marcando sua 50ª corrida de Fórmula 1, e comemorou em grande estilo. O caminho para a vitória começou com um desempenho impecável nos treinos livres e na classificação.

O australiano de 24 anos liderou a tabela de tempos nas duas sessões de treinos livres na sexta-feira e no sábado, sinalizando o ritmo da McLaren na pista abrasiva de Sakhir.

Além de dominar de ponta a ponta e vencer com autoridade, ele assumiu também a vice-liderança do campeonato, ao desbancar por uma vantagem de cinco pontos o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que foi apenas o sexto colocado.

Além disso, o australiano encostou em Lando Norris no campeonato de pilotos, intensificando a briga da dupla na McLaren no Mundial de Pilotos.

A conquista marcou, ainda, o primeiro triunfo da equipe inglesa no Circuito de Sakhir.

A Fórmula 1 retorna já na próxima sexta-feira (18), na Arábia Saudita. A quinta etapa do campeonato vai até o dia 20, com a corrida às 14 horas (de Brasília).

Confira o resultado do GP do Bahrein:

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) +15,4s Lando Norris (McLaren) +16,2s Charles Leclerc (Ferrari) +19,6s Lewis Hamilton (Ferrari) +27,9s Max Verstappen (Red Bull) +34,3s Pierre Gasly (Alpino) +36,0s Esteban Ocon (Haas) +44,2s Yuki Tsunoda (Red Bull) +45.0s Ollie Bearman (Haas) +47,5s Kimi Antonelli (Mercedes) +48,0s Alex Albon (Williams) +48,8s Nico Hulkenberg (Sauber) +53,4s Isack Hadjar (Racing Bulls) +56,3s Jack Doohan (Alpino) +57,8s Fernando Alonso (Aston Martin) +60,3s Liam Lawson (Racing Bulls) +64,4s Lance Stroll (Aston Martin) +65,4s Gabriel Bortoleto (Sauber) +66,8s

Abandono: Carlos Sainz (Williams)

MUNDIAL DE PILOTOS

1) Lando Norris, 77 pontos

2) Oscar Piastri, 74

3) Max Verstappen, 69

4) George Russell, 63

5) Charles Leclerc, 32

6) Kimi Antonelli, 30

7) Lewis Hamilton, 25

8) Alexander Albon, 18

9) Esteban Ocon, 14

10) Lance Stroll, 10

11) Pierre Gasly, 6

12) Nico Hülkenberg, 6

13) Oliver Bearman, 6

14) Yuki Tsunoda, 5

15) Isack Hadjar, 4

16) Carlos Sainz, 1

17) Fernando Alonso, 0

18) Liam Lawson, 0

19) Jack Doohan, 0

20) Gabriel Bortoleto, 0

MUNDIAL DE CONSTRUTORES

1) McLaren/Mercedes, 151 pontos

2) Mercedes, 93

3) Red Bull/Honda RBPT, 71

4) Ferrari, 57

5) Haas/Ferrari, 20

6) Williams/Mercedes, 19

7) Aston Martin/Mercedes, 10

8) Racing Bulls/Honda RBPT, 7

9) Alpine/Renault, 6

10) Sauber/Ferrari, 6