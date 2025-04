Piastri vence e F1 tem novo líder

Oscar Piastri conseguiu! O piloto da McLaren superou Max Verstappen e venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita, neste domingo, no circuito de Jeddah.

Além de receber a bandeira quadriculada e dominar o pódio, ele ganhou também o status de líder do Campeonato de Pilotos, ultrapassando o companheiro de equipe, Lando Norris.

Apesar de perder a liderança, o britânico ganhou sua parcela de mérito ao realizar uma bela corrida de recuperação, pontuando em quarto lugar, após largar em 10º, devido a uma batida na sessão que definiu o grid de largada. Charles Leclerc terminou em terceiro, garantindo o primeiro pódio da temporada para a Ferrari.

George Russell, da Mercedes, fechou o Top 5, driblando um problema de desgaste tardio dos pneus, que o forçou a reduzir consideravelmente a velocidade nas últimas voltas.

O pole position Max Verstappen começou de maneira difícil o GP da Arábia Saudita, ao arcar com uma penalização antes mesmo de completar cinco voltas após a largada.

Assim que as luzes foram apagadas, o piloto enfrentou forte pressão de Oscar Piastri, e em confronto roda a roda na primeira curva, ele invadiu a área de escape da curva 1 para proteger sua liderança.

Piastri reivindicou pelo rádio a posição e teve o aval dos comissários, com Verstappen recebendo uma penalidade de cinco segundos por sair da pista e ganhar vantagem.

Na Curva 5, o drama continuou, agora com o novo titular da Red Bull, Yuki Tsunoda, tocando o carro de Pierre Gasly, da Alpine. Ambos pararam no muro e abandonaram a prova, forçando a entrada do Safety Car.

Russell, Antonelli, Hamilton, Sainz, Albon e Hadjar também terminaram na zona de pontuação. E com isso a Williams agora ultrapassa a Haas e assume a quinta posição, com a pontuação dupla. A Red Bull, por sua vez, perde terreno para a Ferrari com o abandono de Tsunoda.

Quatro pilotos ainda não pontuaram este ano: Lawson, Doohan, Alonso e Bortoleto, que terminou em 18º com a Sauber.

Novo lider

Piastri agora lidera o campeonato, superando Norris por nove pontos e Verstappen por 12 pontos na classificação. Ele também superou o companheiro de equipe em número de vitórias na temporada: três vitórias contra uma de Norris.

Com sua dupla de pilotos vencedores, a única corrida que a McLaren não levou até agora foi no Japão, quando Verstappen, partindo da pole position.

Essa vitória em Suzuka, contudo, não convenceu o holandês. O insatisfeito Verstappen foi de meias palavras na abordagem por jornalistas, após o GP da Arábia Saudita. “Vou ser breve. Só quero agradecer imensamente aos fãs em Jeddah. Foi um ótimo fim de semana. O resto é o que é, estou ansioso por Miami, então nos vemos lá”, resumiu.

Já o novo líder não escondeu o entusiasmo. “Estou muito feliz com a vitória. A largada fez a diferença. Recobrar a posição na curva 1 foi muito importante. Depois foi muito difícil administrar a pressão do Max. Mas depois de um ótimo pit stop e uma ótima corrida”, analisou.

O GP de Miami, sexta prova do calendário de 2025, acontece no dia 4 de maio, em Miami, na Flórida.

Resultado final:

Oscar Piastri, McLaren Max Verstappen, Red Bull Charles Leclerc, Ferrari Lando Norris, McLaren George Russell, Mercedes Kimi Antonelli, Mercedes Lewis Hamilton, Ferrari Carlos Sainz, Williams Alex Albon, Williams Isack Hadjar, RB Fernando Alonso, Aston Martin Liam Lawson, RB Ollie Bearman, Haas Esteban Ocon, Haas Nico Hulkenberg, Sauber Lance Stroll, Aston Martin Jack Doohan, Alpine Gabriel Bortoleto, Sauber

Não classificado; Yuki Tsunoda (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)

MUNDIAL DE PILOTOS

1) Oscar Piastri, 99 pontos

2) Lando Norris, 89

3) Max Verstappen, 87

4) George Russell, 73

5) Charles Leclerc, 47

6) Kimi Antonelli, 38

7) Lewis Hamilton, 31

8) Alexander Albon, 20

9) Esteban Ocon, 14

10) Lance Stroll, 10

11) Pierre Gasly, 6

12) Nico Hülkenberg, 6

13) Oliver Bearman, 6

14) Isack Hadjar, 5

15) Carlos Sainz, 5

16) Yuki Tsunoda, 5

17) Fernando Alonso, 0

18) Liam Lawson, 0

19) Jack Doohan, 0

20) Gabriel Bortoleto, 0

MUNDIAL DE CONSTRUTORES

1) McLaren/Mercedes, 188 pontos

2) Mercedes, 111

3) Red Bull/Honda RBPT, 89

4) Ferrari, 78

5) Williams/Mercedes, 25

6) Haas/Ferrari, 20

7) Aston Martin/Mercedes, 10

8) Racing Bulls/Honda RBPT, 8

9) Alpine/Renault, 6

10) Sauber/Ferrari, 6