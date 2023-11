Uma prata (rara) da casa

Responsável pelo delicioso Restaurante Afeto, Babi Frazão é a campeã da 5ª temporada do reality MasterChef Profissionais

A última terça-feira foi um dia de altas emoções, tanto para os brasilienses quanto para a chef Bárbara Frazão (chef). Ao lado do marido, a gastróloga assiste ao final da 5ª temporada de MasterChef Profissionais e se depara com um desfecho explosivo de alegria: Bárbara é a grande campeã da nova temporada. Na final do programa, a chef estava disputando o prêmio com o confeiteiro Franklin Bin, que ganhou o título de vice-campeão. Também conhecida como Babi Frazão, a é brasiliense e responsável pelo delicioso Restaurante Afeto, localizado no Lago Norte e também leciona a magia da culinária para o curso de Gastronomia do Centro Universitário UDF, na qual dá aulas desde 2019. Durante toda a temporada, a nossa prata da casa já apresentava ser uma das favoritas ao prêmio, arrancando elogios dos chefs Henrique Fogaça e Erik Jacquin. O destaque da chef era a sua mistura inconfundível de delicadeza, emoção e competência. De volta a Brasília, a chef Babi segue atendendo com o maior alto astral na sua segunda casa, o restaurante Afeto. E além de colocar Brasília no mapa de quem sabe fazer gastronomia, Bárbara mostra que a nossa cozinha é feita de amor, carinho, competência e afeto.

Café e verão

Enquanto o calor não apresenta tréguas, a única solução é se refrescar com os menus especiais da cidade. Pensando nisso, o Café 002, localizado na Rua 4 Sul, em Águas Claras, lança o seu menu de verão. Com exclusividade, a coluna À Mesa foi convidada para conhecer uma prévia mega saborosa. Cafés e chás gelados, tarta basco de quesos, toasts, bolo de tapioca com côco, tamago sando e drinks, como sangria, trazem o frescor que a estação pede. Entre os destaques, o Coldberry, um coldbrew preparado com xarope de Cranberry, uma combinação surreal entre os grãos aromáticos com a doçura da fruta. O novo menu traz o frescor até nas comidinhas. Como, por exemplo, o Bolo de Abacate com cobertura de limão e manjericão (foto). Inusitada, porém surpreendente — assim como todo o novo espaço do café 002.

De cara — e casa — nova

Tradicional como um dos maiores points de encontros e happy hours de Águas Claras, o Manatí será reinaugurado em um novo local incrível e mega espaçoso, ainda em Águas Claras. A nova casa do Manatí fica localizada na QS 01 rua 210 (ao lado do Ceub) e conta com novidades no seu menu. Entre elas, o rodízio de frutos do mar (foto), que acontece às sextas-feiras e aos sábados. São mais de 20 opções para comer à vontade por R$ 87,90. Além disso, para quem ama combinar frutos do mar com um bom chopp, às terças-feiras, na compra de um chopp, o segundo sai de graça.

Chocolate para todos os gostos

A marca de chocolates artesanais Caracol acaba de chegar em Brasília. Localizado na rua 37 norte em Águas Claras, o espaço ainda tem uma cafeteria deliciosa, onde você pode provar as delícias incríveis que são preparadas com o chocolate artesanal. A marca, conhecida por ser uma das maiores do segmento em Gramado, tem arrancado muitos elogios dos visitantes de Águas Claras. Um dos destaques é o delicioso Chocolate Quente com Marshmallows (foto). Além da cafeteria, o espaço também é recheado por ótimas opções dos chocolates da marca. Vale a visita!

Novidade no Sudoeste

Não é apenas Águas Claras e Plano Piloto que têm feito sucesso na gastronomia. Recém-inaugurado no Sudoeste, o restaurante Tarumã já era queridinho no Gama. Com a nova unidade mega espaçosa e cheia de delícias no cardápio, a casa surpreende pela versatilidade de opções no seu menu, variando desde cortes nobres de Angus (foto) até camarões com preparos especiais. Recentemente, a casa está com uma promoção perfeita para confraternizações: na compra de quatro chopes, o quinto é por conta da casa.