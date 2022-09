Uma ponte aérea…

Marco Espinoza, talentoso chef do Taypá, recebe outra estrela nesta quarta-feira (14). Espinoza convida o chef Nelson Soares, que comanda o Sult (foto), amado restaurante da região de Botafogo, no Rio de Janeiro.

…imperdível!

Chamado de ‘Festival Ponte Aérea’, é um jantar feito a quatro mãos. No menu oferecido pelas estrelas, grandes sabores de ambas casas: Crudo de Peixe e Botarga (Sult), Gyosa de língua com molho de cenoura e laranja (Taypá), Lasanha Clássica do Joca com fonduta de grana padano (foto), dentre outros. As seis etapas de menu no valor de R$ 220 e R$ 320 para quem ama harmonizar.

Foto: Divulgação

Um dia de muita gastronomia

É aquele ditado: em time que está ganhando, não se mexe. Depois de várias edições de grande sucesso, a Quarta Mais Sabor voltou com mais opções e novos restaurantes na promoção, incluindo Coco Bambu e Milky Moo. Para quem não conhece, o Taguatinga Shopping disponibiliza uma cartela de descontos com mais de 20 estabelecimentos. Os descontos são de até 50% e acontecem toda quarta-feira no Shopping. Dá tempo de aproveitar muito! Quarta Mais Sabor acontece até o dia 26 de outubro.

Foto: Divulgação

Uma oportunidade para brindar

Nos dias 16 e 17 de setembro, o Brasília Shopping recebe o sensacional Brinda Brasil. Um tradicional evento que reúne os melhroes produtores de vinhos e espumantes (foto) do país. Organizado pelo jornalista e sommelier Rodrigo Leitão, o evento reúne mais de 20 vinícolas e marcas.

Foto: Aleisha Kalina

Chapada dos Veadeiros atinge um novo pico

Além de ter grandes picos onde você pode desfrutar dos espetáculos da natureza, a Chapada dos Veadeiros também tem se tornado um grande polo de gastronomia. Entre os estabelecimentos localizados na região, está o Rústico Premium Grill. Criado em 2017, o restaurante surgiu da ideia de reunir o melhor da gastronomia rústica, coquetelaria e música nacional em um só lugar. No cardápio, carnes nobres, comida árabe, pizzas, hambúrgueres, acompanhamentos diversos e especiais, drinques clássicos e autorais e sobremesas. Entre os destaques, o preparo incrível com as carnes, incluindo o bife Ancho (foto).

Foto: Divulgação