Um paraíso que vive no coração de Minas Gerais

Coluna À Mesa foi convidada com exclusividade para conhecer as opções gastronômicas do Grande Hotel Termas de Araxá-MG

Condensar experiências (temporais, internacionais e históricas) é um ato desafiador. Depois de um reposicionamento extremamente sistêmico por uma equipe que passou pelos hotéis mais renomados do mundo como Fasano Nova Iorque, Copacabana Palace, Emiliano, Palácio Tangará e Hotel Unique, o Grande Hotel Termas de Araxá-MG (foto), por Grupo Tauá de Hotéis com consultoria do Facundo Guerra, conseguiu transcender essa sintetização de experiências de forma sublime. Com a estrutura tombada e completamente conservada, as paredes do hotel contam histórias incríveis desde os anos 1940, desde cenas gravadas para a novela Dona Beja até festas protagonizadas por Carmem Miranda. Com o projeto de Getúlio Vargas com o arquiteto Luiz Signorelli, o local emana afetividade, luxo e muito cuidado. Convidada com exclusividade pelo grupo, a coluna À Mesa provou todas as opções gastronômicas do espaço e conta sobre esse pedacinho de paraíso no coração de Minas Gerais na seção especial Fora do Quadrado.

PHD em hospitalidade

Com uma vasta e sólida experiência em gestão hoteleira com passagens no Fasano Fifth Avenue, em Nova Iorque, Diogo Villalobos Saavedra (foto) assume a gerência-geral desse hotel que vem conquistando cada vez mais os brasileiros. “Buscamos um profissional com grande expertise no mercado de alto padrão para atender o novo perfil de hóspede do Grande Hotel”, comentou a dretora comercial do Grupo Tauá – que administra o hotel desde 2010, Lizete Ribeiro. Além disso, Diogo está gerindo a parte gastronômica de forma revolucionária: o casamento perfeito entre as técnicas de culinária francesa e os insumos mineiros, mais precisamente de produtores araxaenses, fazendo receitas surreais com o premiado queijo da canastra.

Foto: João Bosco/Divulgação

E onde vemos esse brilhantismo?

O nome Grande em sua marca não é em vão. Enxerga-se isso em todos os cantos e sentidos, principalmente na gastronomia. Além do buffet de almoço e jantar, ambos servidos no Salão Estância do Barreiro, o hotel também tem a opção do Chez Beja, uma homenagem incrível ao personagem real da Dona Beja. Também com supervisão do Diogo, a coluna pode provar um menu harmonizado genial, onde a canastra foi um dos protagonistas. O menu de degustação com seis etapas em que as entradas foram um couvert de pães artesanais de fermentação natural (a casa já recebeu uma levedura clássica de 100 anos!), Carne de Onça (uma releitura brilhante do steak tartare, mas acompanhado de mandioca frita) e uma Vieira exclusiva. Os principais também foram brilhantes: o fettuccine de pancs acompanhado de camarões ornado com um vinho tinto foi um dos ápices do restaurante. A releitura do aligot de canastra com filet na crosta de torresmo (foto) com uma redução de jabuticaba foi um dos melhores pratos que a coluna provou nos últimos tempos.

Foto: Divulgação

Um pedaço de Londres em Araxá-MG

Bruno Mascarenhas é um dos mixologos mais requisitados do Brasil. Atualmente, seu trabalho ganhou muito destaque no Bar dos Arcos, em São Paulo. E agora, sua criatividade ganha vida no Scotch Bar, um bar na recepção do Chez Beja com universo criações autorais que incluem a água sulfurosa (água encontrada na região do hotel) com o gelo. Grande destaque para todo o menu autoral, que traduz toda a energia do hotel com muita criatividade e força sensorial. A coluna provou Caminhada (foto) (cachaça branca, licor de laranja, lillec Blanc, vermute seco em infusão de flor de jasmin e suco de limão e Vermelho Paixão (Gim, vermute bianco e aperol em infusão de morango, açúcar, aquafaba e suco de limão).

Foto: Divulgação

Com uma vista privilegiada

Durante o dia, todo esse vigor e criatividade da carta de drinks do Bruno Mascarenhas (foto) também pode ser desfrutado. O mesmo menu é encontrado, mas numa varanda super charmosa na frente da área de lazer do hotel. Além das bebidas, essa opção gastronômica também contempla um menu de delícias que inclui saladas, canjas, pastas, hambúrgueres e até filés.

Foto: Divulgação