Um olhar certo com a comida certa

Menu do Le Parisien, comandado pelo chef Leandro Nunes, surpreende na entrada, arremata no prato principal e fecha com chave de ouro na sobremesa

Um olhar certo…

De uma família paraense, o chef Leandro Nunes (foto) tem aprendido desde cedo. Aos 3 anos, já preparava comida com a família. Anos depois, mesmo tendo cursado Direito, suas origens apontaram um destino diferente: a gastronomia. “Cada prato que crio é uma forma de compartilhar minha paixão pela culinária, trazendo à mesa a essência de uma cultura e encantando paladares ao redor do globo. Sou grato por todas as experiências que moldaram meu caminho e pela oportunidade de apresentar aquilo que acredito através da minha cozinha”, enfatiza Leandro. O chef foi um dos destaques do 35º Congresso Nacional Abrasel.

Foto: Divulgação

…com a comida certa

Dando continuidade nas experimentações com o festival Restaurant Week, na semana passada, conhecemos o menu do saboroso e agradável Le Parisien, da 103 Norte. No horário do almoço, por R$ 49,90, o menu já surpreendeu com a deliciosa Tartine de Tomate Confit com Pesto de Manjericão. De prato principal, ambas opções (Picadinho de Filé com Cebolas Tostadas, Arroz Branco e Batata Palha; e Frango ao Molho de Mostarda, acompanhado de Purê de Batatas) foram satisfatórias. Para finalizar, o famoso Crème brûlée (foto).

Foto: Divulgação

Brasília (ainda mais) recheada

A empresária Lhílian Bsköw (foto), que está à frente da operação do restaurante Aragon em Brasília, está acompanhando pessoalmente as obras da nova casa que, em setembro, abrirá as portas no Pontão do Lago Sul. O local contará com uma varanda da Veuve Clicquot. O projeto do restaurante tem a assinatura da MAAI Arquitetura. Uma das novidades também será um brunch no local aos fins de semana.

Foto: Divulgação

Nova casa em Brasília

O Boulevard Shopping é o endereço de uma nova operação mega saborosa: o João Brasileiro. Comandado pelo talentoso chef Guga Rocha, a casa gastronômica pretende honrar aquele gostinho de afetividade que conhecemos nos primeiros anos de vida, ou seja, é uma comida brasileira. Um dos destaques, atualmente, desde sua inauguração, é a Moqueca da Mata (moqueca de banana servida com arroz de castanha de caju, pirão e farofa) (foto), que sintetiza todo o talento do chef e o seu principal objetivo com o João Brasileiro.

Foto: Gui Teixeira/Divulgação

Mané Mercado em novo local

Depois de abocanhar todo o movimento do eixo do Plano Piloto, o Mané Mercado vai fazer sucesso em uma nova região administrativa. Segundo apurações da coluna À Mesa, a nova unidade será em Águas Claras. Ainda sem projeto ou previsão, o projeto quer conquistar um novo público. É 100% certo que Águas Claras vai sediar mais uma casa do Mané.