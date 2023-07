Um menu muito acima da média brasiliense

Coluna foi convidada a provar o menu de nove etapas do Tarso Restaurante

Quando alguém faz o que ama com intensidade, os detalhes ficam evidentes em todos os cantos. E isso independe da área que o profissional escolher. Na cozinha do chef Paulo Tarso, não resta nenhuma aresta para tal análise. Você enxerga amor, criatividade e encanto em cada centímetro do trabalho. Apaixonado pela gastronomia desde pequeno, Paulo nunca imaginou que seria um dos grandes nomes da nossa capital. “Fiz uma aula e troquei o Direito pela Gastronomia”, relembra. Após descobrir sua vocação, Paulo viveu dois anos fora, onde se inseriu por completo no universo gastronômico. Depois de muito tempo em um restaurante comercial na capital, o chef trouxe um formato incrível para Brasília.

Foto: Divulgação

…muito, muito acima da média brasiliense

“No Tarso, eu cozinho sem aquela dor de cabeça que grandes restaurantes demandam e ainda consigo trazer uma experiência única e personalizada, onde as inúmeras etapas se completam e são escalonadas”, comenta Paulo, sobre o atual formato de encantamento aos clientes. “São poucos dias de menu, com ingredientes selecionados”, acrescenta o chef.

A coluna à Mesa, com exclusividade, conseguiu provar esse menu espetacular. São nove etapas surreais, onde é impossível destacar algum item. Porém, a criatividade de Paulo atingiu um nível inexplorado em Brasília com o preparo de Polvo com risoto de quinoa finalizado com manga e abacaxi (foto). Para quem quer provar este menu de outro mundo do chef, as reservas de agosto e setembro já estão disponíveis. Em agosto, nos dias 11, 12, 18, 19 e 25 e 26; em setembro, nos dias 1, 2, 21, 22, 28, 29 e 30. Para fazer sua reserva, acesse: https://tarso.meitre.com/

Foto: Divulgação

Menu harmonizado Rubaiyat

Save the date! Um dos melhores restaurantes de Brasília se prepara para um jantar harmonizado à beira lago. Trata-se do Wine Dinner do Rubaiyat. Com quatro etapas (incluindo sobremesa), o menu terá rótulos premium da Mistral Vinhos e vai acontecer no dia 19 de julho, às 20h. Entre as etapas sugeridas pela casa está o Gratinado no forno com queijo grano padano harmonizado com vinho Vallontano Chardonnay. Para fazer reserva, ligue (61) 3443-5000 ou envie e-mail para [email protected]

Foto: Divulgação

Falando em harmonização

Há quem negue, mas o vinho tem sido uma bebida de muita adesão. Ainda mais com esse inverno intenso que Brasília tem presenciado, uma vez que a bebida dá uma ótima “esquentada”. Pensando nisso, a Fazenda Churrascada, além do Rubaiyat, também está com um menu harmonizado. Nesta quinta-feira (13), a casa oferece um momento com rótulos da Mistral com o sommelier João Baptista. Com diversos rótulos, destaque para o Rosé, que vai harmonizar com Carpaccio de Rosbife Defumado (foto). Para fazer sua reserva, ligue (61) 99271-2652.

Foto: Divulgação

Mais uma opção para aquecer

Uma grande repaginada está passando pelos corredores do B Hotel. E essa mudança não beneficia o hotel em si, mas todo o aroma, sabor e textura das comidas do B. Agora sob o comando do chef Lenin Palhano (foto), o hotel está no caminho de se tornar um dos maiores da capital no quesito de experiência, sabor e destino. “Brasília é repleta de arte, arquitetura, história e uma identidade única que se reflete no hotel, por meio dos seus espaços. Na gastronomia, me apropriei dessa autenticidade para fazer a combinação perfeita entre as influências culturais e os sabores do nosso país”, define Lenin.

O chef é conhecido por ter uma imensa criatividade e habilidade em unir sabores e fazer uma gastronomia brasileira, mas agregando técnica de cozinhas do mundo inteiro, incluindo japonesa, italiana e espanhola. “Sou do interior do Paraná, e trouxe na minha bagagem a inquietude de um chef detalhista que é apaixonado pelas diferentes gastronomias e temperos do mundo”, finaliza Lenin. E aí, já foi provar o novo B?