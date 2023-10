Pé na areia… literalmente!

Localizado na 25 sul, a Vila Jeri homenageia o estilo praiano da Vila de Jericoacoara, do estado do Ceará. E a homenagem é ao pé da letra, desde a cenografia até os deliciosos pratos e drinks do espaço

Pé na areia…

Depois de conquistar o público do Plano Piloto, o projeto Vila Jeri (foto) chegou à região administrativa que mais cresce no Distrito Federal: Águas Claras. Localizado na 25 sul, a Vila Jeri homenageia o estilo praiano da Vila de Jericoacoara, do estado do Ceará. E quando se fala em homenagem, é ao pé da letra, desde a cenografia até os deliciosos pratos e drinks do espaço.

O local conta com três espaços para desfrutar da experiência: Aloha (um ponto de encontro por meio de telefones, para gerar interações entre os visitantes); Duna Gastronomia (onde se concentram as delícias culinárias do local); e a Ginteria (espaço dedicado aos drinks refrescantes com coco, cacau e abacaxi). “Nesta edição, investimos forte em gastronomia e drinks. Também criamos ambientes para oferecer entretenimento e cardápios especiais nessa que é uma verdadeira vila praiana cearense em pleno Centro-Oeste”, afirma Maurício Rodrigues, um dos sócios da Invento, responsável pela iniciativa.

…literalmente

A Duna Gastronomia é o braço da Vila Jeri responsável por levar criações deliciosas ao visitante. A ideia é ter um menu focado em frutos do mar, mas com diversas opções de proteína. Um exemplo dos sabores estupendos da casa é o Filé ao Vinho ao Porto (foto). “É um restaurante especializado em frutos do mar. Com chão de pedras e boa energia promovida pela ornamentação, oferece um mergulho refrescante em um oceano de delícias”, conta Ygor Brito, também sócio da produtora que realiza o projeto. O horário de funcionamento desse espaço maravilhoso é: quinta, das 18h às 23h; sexta, das 18h às 02h; sábado, das 10h às 02h; e domingo, das 10h às 23h.

Fora do Quadrado

A cada ano que passa, São Paulo-SP tem se tornado a capital da gastronomia no Brasil. Nunca se produziu tanto e nunca tivemos produções tão criativas e premiadas. E por isso, falando em prêmios e prestígio, o chef italiano Antonio Mailica (foto), que realiza pizzas incríveis para o restaurante Temperani Cucina, do Complexo Vila Anália, ganhou o prêmio duas “spicchis” (fatias, em italiano) na categoria pizza (sendo o reconhecimento máximo 3 fatias). As pizzas são famosas pela borda crocante, massa macia e sabor inigualável.

“Os restaurantes fora do polo gastronômico paulistano têm dificuldades de estarem na mira dos holofotes e serem visitados pelos formadores de opinião, que inclusive moram na cidade. Mas esse estigma não atingiu os críticos italianos que vieram até a Zona Leste comprovar que existem grandes potências fora da rota.”

Ou seja, se visitar a Zona Leste paulistana, Temperani Cucina é parada obrigatória.

Banana nanica de todas as formas

Já pensou em um espaço que serve delícias inspiradas na banana nanica? Esse é o propósito do Nanica, uma confeitaria toda baseada nessa fruta amada e adorada pelo Brasil. E, por isso, obviamente, não poderia faltar uma Banoffee (foto), né?! A diferença é que a Nanica serve a sua torta com uma mousse especial de Nutella, que deixa o recheio ainda mais saboroso. Mas não é só de banoffees que vive o local: a casa também serve alfaiares deliciosos que harmonizam perfeitamente com os cafés especiais. A quem quiser provar essa novidade, a Nanica tem dois endereços em Brasília: na Asa Sul (116 Sul) e em Águas Claras (Rua 9 Norte). Vale o tempo e o paladar!

Carne para todos os gostos

Aos habitantes de Taguatinga e Samambaia, o Barbrasa tem causado frisson. Além dos ótimos drinks, a casa tem surpreendido com os cortes especiais e seus preparos. Entre eles, a Costela Desfiada na Batata Frita (foto), que é um excelente aperitivo para um happy hour ou dias quentes. Além das entradinhas, a casa gastronômica também disponibiliza pratos executivos e cortes especiais com acompanhamentos à sua escolha.