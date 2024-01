O sucesso do Casa Mar

Chef Renata Carvalho (foto) comemora o sucesso do seu novo empreendimento: o sensacional Casa Mar Boteco

Uma nova casa…

Depois de conquistar nossos corações (e estômagos), uma das pratas da casa mais célebres e empenhadas na construção de um cenário gastronômico único em Brasília, a chef Renata Carvalho (foto) comemora o sucesso do seu novo empreendimento: o sensacional Casa Mar Boteco. Localizado na 306 Sul, esse espaço gastronômico – que deve soprar velinha em poucos meses – já ganhou o coração dos brasilienses. Com alto astral e decoração inventiva e acolhedora, esse boteco também traz surpresas deliciosas no cardápio. Entre elas, o maravilhoso rodízio de petiscos por apenas R$ 59 por pessoa. É ou não é pura energia carnavalesca?!

…um novo sucesso

E falando em energia de Carnaval, um dos pratos mais saborosos do Casa Mar Boteco é, fazendo jus aos mandamentos de botecagem, a rabada (foto): guisado do rabo do boi cozido lentamente no próprio caldo, finalizado com agrião e servido na panela de barro. Acompanha pirão de cuscuz e arroz branco. Se você não é fã de rabadas, às sextas-feiras, a chef Renata dá um show ao vivo com a sua deliciosa Paella de Moqueca.

Cantucci mostra como conquistar um espaço

Depois da Asa Norte e da Asa Sul, o novo Cantucci, localizado em Águas Claras (Av. das Araucárias, 635) finalmente fisgou o coração dos moradores desta região administrativa. Em uma visita exclusiva ao local, a coluna À Mesa conheceu o delicioso e saboroso Festa Della Mozza: um festival de verão que homenageia o queijo mozarela. E assim como o queijo, o chef Rodrigo Melo escolheu os mais clássicos das casas Cantucci, Grano & Oliva e Inforno para compor o menu festivo da estação. Entre eles, o famoso hambúrguer envolto na massa de pizza do Inforno, as pizzetas do Grano & Oliva e um dos destaques em Águas Claras: a Parmegiana com massa de ervas finas, que tem seu queijo servido na hora para preservar a crocância da guarnição. “Curioso descobrir como cada região adora um favorito. Asa Norte, o público é apaixonado pelo filé wellington. Na Asa Sul, as pizzetas são um estouro. Mas Águas Claras adotou a parmegiana como dela!, explica o chef Rodrigo Melo.

B de Bonito

Um dos cafés mais originais de Brasília está localizado na 213 Norte. Sob o comando da simpática e talentosa Nathália Lott, o B de Berenice é a beleza, aconchego e alto astral. Não apenas pela decoração, mas por sua comida afetiva, deliciosa e super cuidadosa. Com uma gama incrível de cafés selecionados, a casa ainda traz comidinhas originais e saborosas. Entre elas, Pão com Carne de Panela (foto) (carne de panela desfiada com molho de maionese especial na baguete) que combina deliciosamente com as sodas artesanais da casa e ainda vem acompanhado por batatas chips.

O que mais combina com vinhos?

Uma mesa de amigos, vinhos selecionados e petiscos acima da média. Essa é a atmosfera que você encontra ao visitar o Winebar IVV, localizado na 314 Norte. Sob o comando do chef e sommelier Eduardo Nobre e Ariela Lana, o IVV se consagrou como um dos melhores do segmento de vinhos da cidade. E como se isso não bastasse, os petiscos são uma obra à parte. Um dos destaques é a Tâmaras com Bacon (foto): bacon envolto nas tâmaras secas finalizado com queijo gorgonzola. Um vinho tinto (ou qualquer um da sua preferência) e os petiscos idealizados pelo casal, você está no paraíso.