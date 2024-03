O Poder do Tempero Feminino

Na semana do Dia Internacional da Mulher, celebre o talento e a resilência delas na gastronomia, no empreender e no mover social.

Determinação, cuidado, intuição, talento, coragem, resiliência, sabedoria, beleza, força… uma lista interminável de adjetivos que ainda não seria suficiente para descrever a força e o tempero feminino. Nesta sexta-feira (8), comemora-se o Dia Internacional da Mulher, e para celebrar essa data tão significativa, conversamos com mulheres que personificam esses adjetivos e muitos outros, especialmente na culinária, uma arte tão bela quanto elas. Confira:

BÁRBARA FRAZÃO: comida com afeto e determinação



Céticos e desalmados dizem que gastronomia e afeto são excludentes. Outros enfatizam que é um cálculo racional de combinações químicas e experimentais. Sim, isso é um fato e existe. Mas há aqueles que recheiam tudo com a poesia do afeto em suas comidas. O sal para Bárbara Frazão (e muitos outros temperos) vêm da sensação dos nossos primeiros anos de vida. Em outras palavras, uma cozinha que traduz a nostalgia da comida de vó. Em uma entrevista exclusiva para o Jornal de Brasília, ela explica essa relação: “Sou daquelas mulheres que prioriza muito a relação das nossas memórias com a comida”, enfatiza a chef, ganhadora da última edição do reality show Masterchef, onde conquistou os jurados (e o Brasil inteiro) com o seu método único de cozinhar, mostrando que a culinária é algo intrínseco ao seu ser. Filha de mãe nordestina e pai mineiro, Babi está na estrada há 10 anos, principalmente no meio acadêmico, lecionando Gastronomia na UDF. Mas quando mostrou seus dotes no Instagram, o sucesso foi imediato. Em 2021, Bárbara abriu o seu restaurante, Afeto, localizado no Lago Norte (SHIN QI 10). Encorajada pela família, Bárbara aceitou o desafio do MasterChef e se tornou uma das ganhadoras mais queridas do programa. Atualmente, a chef está com alguns projetos secretos no forno, mas de braços abertos para receber quem busca uma comida autêntica, cheia de carinho e talento em seu restaurante.

LENINHA CAMARGO: amor, leveza e sabedoria. Sem espaço para o amargo



Existem pessoas que transcendem leveza com um simples sorriso. A chef Leninha Camargo é um desses seres humanos que emanam sabedoria, bondade e força em poucos atos. Em curtos momentos ao lado dela, você entende quão especial o ser humano pode ser. A gastróloga, que é diplomada pela Accademia Italiana Della Cucina em Enogastronomia, é capaz de transformar o seu dia e — dependendo da sua convivência — sua vida. Com um background inconfundível, que inclui ser especialista em Azeites de Oliva e em Gastronomia e Segurança Alimentar pela UnB, sua cozinha traduz toda essa força e alto astral. Levou todo esse tempero único para o reality show Mestres do Sabor, onde arrancou muitos elogios e ainda ganhou o coração dos brasileiros. “Alio a paixão pela gastronomia ao amor pelo vinho, azeites, moda, viagens e pelas coisas mais bonitas da vida. Inspirada pelas cores, texturas, aromas e sabores trago ao meu trabalho uma visão e sentimentos únicos e diferenciados”, destaca a gastróloga. Atualmente, Leninha trabalha como consultora gastronômica e apresentadora do Canal Empreender, na Band, onde esbalda simpatia, carisma e ensinamentos maravilhosos.

MARIA DA PENHA: Resiliência é um dos seus temperos favoritos

Assim como Bárbara, Maria da Penha, conhecida como Penha, também começou sua relação com a comida cedo. “Aprendi a cozinhar com minha mãe, lá no Quilombo Santa Rosa no Maranhão. Ela preparava as comidas com todo carinho. A rotina pesada me ajudou a ser a mulher forte que sou hoje”, explica a gastróloga que já foi Personal chef de grandes nomes da capital, como o piloto Lucas Foresti, empresário Paulo Octávio, advogado Nelson Wilians, Primeira-Dama Mayara Noronha, ex-piloto Nelson Piquet, dentre outros. Apesar das grandes conquistas, a estrada para Penha teve sabores um pouco agridoces. “Em tempos atuais, ser mulher já é difícil, muito difícil, mas ser negra, vir de quilombo, família humilde e do Nordeste requer uma resistência dobrada”, ressalta a chef, que superou obstáculos e apostou no poder da comida e sua capacidade de transformar. “Abrace as queimaduras como troféus, celebre os pratos queimados que se transformam em descobertas magníficas. E lembre-se de que verdadeiro segredo está no amor que você deposita em cada receita”, acrescenta a chef. Atualmente, Penha faz um trabalho singular como personal chef em Brasília e compartilha sua paixão pela culinária por meio de seu empreendimento, no Instagram @penhacook e @marmitasgourmetpenha.

GABRIELLE MOURA: Ajudar o próximo é apenas a cereja do bolo

A gastronomia também é conhecida por trazer experiências únicas para as nossas vidas. Por meio de um prato, você pode descortinar e representar uma cultura ou trazer um sentimento único para quem o experimenta. E, em outras palavras, assim é possível ajudar outra pessoa, mesmo que de forma mais discreta. Nascida no Rio de Janeiro, Gabrielle Moura começou sua jornada cursando Serviço Social, seu sonho era amparar outras pessoas. Também influenciada pela família, a empreendedora seguiu os ensinamentos culinários da avó, e resolveu ajudar o próximo de outra forma. A chef passou por diversas cozinhas da capital, entre elas Oliver, B Hotel, L’amour Du Pain e muitas outras, até abrir o próprio negócio: a sensacional Monkey Donuts, localizada no Sudoeste (CLSW 103, Bloco C, Loja 12). “Hoje em dia, a dificuldade de ser uma mulher na gastronomia é quase a mesma que ser mulher. Enquanto você não mostra o seu valor e sua força, seu trabalho é jogado para escanteio, mas isso muda quando você enxerga as sensações que a sua comida desperta no outro, tudo isso vira detalhe e te deixa ainda mais inspirada”, finaliza a empreendedora.