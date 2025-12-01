O Natal já chegou às mesas mais queridas de Brasília

Uma das cafeterias mais queridas de Brasília também já entrou no clima natalino. O Nube Café, das irmãs Joana e Sofia Peixoto (foto), apresenta seu menu de Natal 2025 e, como sempre, está tudo uma lindeza irresistível. Os famosos macarons da casa, já conhecidos pela delicadeza e pelos sabores inusitados, aparecem em versões temáticas e presenteáveis, daqueles que arrancam um sorriso só de olhar.

Joana e Sofia Peixoto da Nube Café. – Foto: Divulgação

E não para por aí. Entre as opções deste ano, há caixinhas especiais, combinações exclusivas de sabores e pequenas joias açucaradas que deixam qualquer mesa natalina mais bonita. Brasília ama, e com razão.

Entre as opções, há caixas temáticas de macarons, docinhos decorados, combinações exclusivas de sabores e outras criações que deixam qualquer mesa mais bonita. O destaque fica para o Bento Cake de Natal (foto): pequeno no tamanho e enorme no carinho. Com decoração temática e três sabores, Red Velvet, Baunilha com brigadeiro e Chocolate com doce de leite, ele serve até quatro pessoas e leva a magia do Nube para qualquer encontro.

Bento Cake de Natal. -Foto: Divulgação

Rubattones Rubaiyat Brasília: tradição artesanal que celebra o fim de ano

No Rubaiyat Brasília, o Natal chega com o aroma irresistível de massa fresca, manteiga de verdade e fermentação cuidadosa. Os Rubattones (foto), preparados artesanalmente e assados semanalmente, refletem a alma da padaria: técnica, paciência e atenção real aos detalhes. Cada fatia traduz o sabor, a textura e o prazer simples de um produto bem-feito.

Rubattones. – Foto: Divulgação

A nova embalagem reforça essa identidade. Inspirada nas raízes espanholas de Belarmino Iglesias e nos caminhos que levaram o Rubaiyat a São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago e Madrid, ela reúne referências arquitetônicas, cores e formas que contam discretamente parte da história do grupo. Um olhar já entrega a tradição, o cuidado e a hospitalidade. Os Rubattones chegam em três versões de 650 g (R$ 149): o Santiago, com gotas de chocolate e recheio cremoso de doce de leite; o Madrid, preparado com frutas cristalizadas e uvas-passas marinadas em vinho branco; e o Figueira, que combina laranjas confitadas com uma cobertura crocante de amêndoas. Cada um traduz, à sua maneira, a delicadeza do processo e a memória afetiva dos sabores de fim de ano.

Encomendas podem ser feitas pelo telefone (61) 3443-5000 ou pelo e-mail recepcao.brasilia@rubaiyat.com.br.

A era dos panetones chegou

A coluna À Mesa provou com exclusividade, ainda há pouco, com o aroma invadindo a tarde, o Panetone do B (foto), criação especial do chef Lênin Palhano para o mês de dezembro. Macio, perfumado e surpreendentemente delicado, o panetone aparece em três versões autorais: goiabada com queijo, laranja cristalizada com chocolate branco e chocolate com castanha de licuri. Na degustação, a massa se mostrou úmida, leve e generosa, daquelas que despertam memórias afetivas logo no primeiro pedaço. Um panetone que não apenas anuncia o Natal, mas traduz o espírito dele em textura e sabor. Durante todo o mês, será servido no café da manhã dos hóspedes e vendido ao público (500 g, R$ 140).

Foto: Divulgação

Fora do quadrado: Escama reafirma seu posto como referência em frutos do mar no Rio

Instalado em um casarão de 1920 no Jardim Botânico, o Escama segue como um dos grandes nomes dos frutos do mar no Rio. Com quatro ambientes, da varanda charmosa ao salão intimista do segundo andar, a casa combina atmosfera acolhedora com cozinha aberta e técnicas precisas. Sob comando do chef Carlos Gleyson, o restaurante trabalha apenas com pescados frescos de produtores locais e apresenta hits como o Barco Escama, o Linguado com Vieiras Kinjole, o Strudel de Pirarucu e a Feijoada do Mar servida aos fins de semana. Recomendado pelo Guia Michelin 2024 e 2025, o Escama mostra que, no Rio, o mar também se come com delicadeza e muita personalidade.