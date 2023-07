Nova unidade do Nube Café reúne leveza, sabor e talento

Todos esses adjetivos sintetizam a aura e o talento das irmãs Peixoto, que inauguram mais uma unidade do Nube Café, agora na 405 Sul

Um novo endereço…

Candura, leveza, sabor e muito talento. Todos esses adjetivos podem (e devem) sintetizar a aura e o talento das irmãs Peixoto. Sofia e Joana (foto) começaram o Nube Café de forma esplêndida no Centro Clínico Via Brasil (710/910 Sul) e estão dando uma continuidade ainda mais admirável e inspiradora na badalada quadra 405 Sul, onde, para nossa felicidade, inauguraram mais uma loja.

Foto: Divulgação

…cheio de sabor…

Para quem ainda não conhece os motivos de todo nosso amor ao Nube Café, além deste novo endereço, basta uma pesquisada no Instagram para entender o quão talentosas são Sofia e Joana. Com diversas opções de macarons, as irmãs não apenas fazem doces maravilhosos, como também unem arte a esses docinhos incríveis. Para a nova loja na 405 Sul, elas estão lançando o macaron com sorvete (foto), uma deliciosa invenção que é uma explosão de sabores!

Foto: Cristiano Borges/Divulgação

…e talento!

A nova unidade do Nube Café também tem um espaço perfeito (foto) para uma tarde de imersão no trabalho ou um encontro de amigos. A cafeteria também está com um amplo menu de salgados e delícias. Para acompanhar tudo isso, cafés especiais com diversos métodos de preparo.

Foto: Divulgação

Expansão e sabor

Como se já não fosse incrementada o bastante, a comercial da 407 Sul vai ganhar mais um ponto de sucesso. O talentoso chef Ronny Peterson (foto) vai inaugurar mais um restaurante na próxima semana. Com uma proposta de street food, o gastrólogo vai receber imprensa, convidados especiais e amigos para uma abertura singela nesta terça-feira (25). O que será que este grande nome da gastronomia brasiliense está preparando?

Foto: Divulgação

Porterhouse à vontade

Já pensou em pagar por um rodízio de carnes e ter o maravilhoso corte especial Porterhouse à vontade? É isso mesmo. Antes no menu à la carte, o corte Porterhouse agora faz parte do imenso menu de rodízio do Fogo de Chão (Setor Hoteleiro Sul). “Sempre buscamos propiciar experiências diferenciadas. Nossa equipe de especialistas em carnes trabalha constantemente para atender às expectativas dos clientes e inovar nos sabores lançados em nosso menu”, declara Paulo Antunes, Country Manager Brasil.

Foto: Divulgação