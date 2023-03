Nespresso lança nova linha completa

Novidade foi idealizada pela empresária italiana Chiara Ferragni

Para uma experiência…

Depois de inovar a experiência de cafés com a chegada do Chocolatier Pierre Herme com uma linha exclusiva, a Nespresso foi além. Agora, chegou a vez de uma linha completa (cafeteira, cápsulas, xícaras e até garrafas térmicas) idealizada pela empresária italiana Chiara Ferragni (foto). “Meu amor pelo café e pela Itália não tem limites, então agarrei a chance de colaborar novamente com a Nespresso para desenvolver esta coleção de Edição Limitada. A nova linha tem como inspiração a criatividade e a cultura de Milão, e estou muito animada para dar vida a um café tão saboroso, com lindos acessórios e máquinas para os amantes do café aproveitarem onde quer que estejam”, diz Chiara sobre a colaboração.

Foto: Divulgação

…ainda mais personalizada

Dentro da nova linha, a Nespresso desenvolveu o Milano Intenso (foto) – que também está personalizado – um saboroso café (que a coluna provou em primeira mão) com notas de cacau e cerais. Sendo uma edição limitada, provar este novo sabor da marca é indispensável. Por unidade, a cápsula está custando R$3,50 e está disponível tanto para e-commerce quanto para venda nas lojas físicas de Brasília.

Foto: Divulgação

Drinks e muito mais

Com o passar do Carnaval, o ano finalmente começa e s casas gastronômicas de Brasília começam a fervilhar com novidades e sabores. Como de praxe, o Rubaiyat (Setor de Clubes Esportivos Sul) trouxe mais inovações, principalmente para a sua carta de drinks. Na última quarta-feira, a coluna À Mesa e alguns nomes especiais foram convidados, com exclusividade, para provar os novos drinks da casa, idealizados por Gabriel Bernandes. A nova carta, inspirada em pássaros, traz muita autenticidade – assinatura registrada do Rubaiyat – e refrescância, mostrando uma complexidade de sabores e sensações. Todos muito bem realizados e executados pela casa. Em destaque, o lindíssimo Aporanga (foto), que é feito com Jim Beam infusionado com pipoca, Licor, xarope de baunilha, angostura bitter original e Suco de limão. O drink Rendeira foi outro destaque da carta: Rum Bacardi Ouro, suco de maça, xarope de caramelo, suco de limão e leite. Para o preparo, o drink necessita 24 horas de coação do limão e leite para liberar o sabor desejado. Impressionante, né?!

Foto: Divulgação

Para quem não dispensa sabor e saúde

Outro cenário dentro da capital que tem crescido cada vez mais é o de Águas Claras. Nos últimos anos, esta região recebeu muitas opções gastronômicas. Dessa vez, quem chegou foi a Cumbuca Saladeira (foto), que conta com diversas combinações de saladas. “Águas Claras é um lugar que respira novidade. O público da cidade é sedento por uma gastronomia sofisticada e de alta qualidade. Aqui é um dos lugares certos para investir. Chegamos com essa proposta diferente e que, com certeza, vai encantar os paladares mais rigorosos”, destaca a restauratrice Mariana Miranda. Já disponível para provar, estão as saladas Caesar (R$ 38,90) e Cumbuco (R$ 40,90). Por enquanto, a Cumbuco está disponível nas plataformas de delivery e atende, além de Águas Claras, Taguatinga, Arniqueira, Vicente Pires e Guará.

Foto: Divulgação

Brasília cada vez mais recheada

Falando em incrementar o cenário brasiliense, um novo bar está chegando em Brasília nas próximas semanas. ‘O Contexto’, sob o comando dos empresários Eduardo Gontijo, Felipe Leão e Filipe Poli, chega ao Setor de Clubes, próximo à Bodytech. Quem cuida do cardápio é o chef Thiago Paraíso. Os drinks ficam por conta de Isaias Costa. A casa funcionará de terça a domingo no almoço e uma gastronomia descolada de bar no happy hour e à noite. A proposta promete ainda uma programação musical com artistas locais de Brasília.