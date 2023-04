La Guapa se prepara para o Dia Mundial do Café

Benny Goldenberg e Paola Carosella ampliam a carta de cafés das unidades do charmoso restaurante

Para celebrar…

O Dia Mundial do Café está na esquina da semana: nesta sexta-feira, 14 de abril. Para celebrar isso, os sócios Benny Goldenberg e Paola Carosella ampliam a carta de cafés das unidades do charmoso La Guapa, todo com grão fermentado e especial. “Nosso objetivo foi ampliar e diversificar as possibilidades de incluir o cafezinho na experiência dos nossos clientes. Seja de manhã, no decorrer até no fim do dia, a La Guapa é parada obrigatória para quem busca fazer uma excelente refeição ou até mesmo fazer uma pausa ao longo dia, claro, acompanhando um café. Queremos proporcionar aos nossos clientes uma nova experiência de consumo da bebida”, explica Benny Goldenberg.

Foto: Divulgação

…um dos produtos mais amados pelo Brasil: o café

Por isso, o La Guapa, que já tinha o coração dos brasilienses, agora terá muito mais. Na carta, estão presentes o espresso (R$ 6,50), o espresso duplo (R$ 11,50), o curto (R$ 6,50), o carioca (R$ 6,50) e o machiatto (R$ 8,50). E não para entre os tradicionais, o gelados também estão presentes: latte gelado (R$ 14), feito com os grãos da marca e servido com leite cremoso e gelo, o espresso e tônica (R$ 15), preparado com água tônica e servido com muito gelo (foto), e o espresso com gelo (R$ 12).

Foto: Divulgação

Para receber em casa

Agora se você ama curtir o seu café perfeitamente e em casa, a marca Coffee And Joy está cada dia mais apurada e arrojada para atender um público que não dispensa um grão especial. Em formato de assinatura, você escolhe a seleção de grãos ou modo aleatório (um ótimo modo para se surpreender com as escolhas da marca) e o método que irá usar (para enviarem o grão moído devidamente). O clube de assinatura deixa você escolher desde um pacote de 250g até vários (foto). Além disso, se você se tornar um brandlover, os mimos são garantidos.

Foto: Divulgação

Quanto mais inovador, melhor

Segundo pesquisas, o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. Por isso, celebrar o Dia Mundial do Café vai ser um pretexto comum. Aliás, quem ama essa bebida, qualquer momento ou ocasião é essencial para desfrutar do café. Para quem busca novos locais que abusam dessa bebida, o Quanto Café – localizado na 103 Norte – é uma parada obrigatória neste dia 14 de abril. Além dos cafés preparados com o maior cuidado e conhecimento, o local também traz opções deliciosas e originais em seu cardápio. Tudo harmonizado e bem feito sob copas de árvores.

Foto: Divulgação

Porque mais café nunca é o bastante

Ainda sobre clubes de assinatura ou espressos, o Brasília Shopping, ainda este mês, irá se tornar o centro de distribuição de cápsulas do centro-oeste. O Shopping localizado na Asa Norte irá abastecer todas lojas e ainda terá um ponto de reciclagem. Ou seja, comprou on-line e quer mais cápsulas? O novo espaço no mall será perfeito para isso.