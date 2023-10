Fora do Quadrado (pt. II)

Sob o comando da chef Andrea Vieira, o Casa Antônia ganhou o coração dos paulistas

Inaugurado no início do ano, o restaurante Casa Antônia, localizado na Avenida Paulista 2073, ganhou os paulistas. Sob o comando da chef Andrea Vieira (foto), o espaço foi pensado para refletir as andanças e mudanças da chef ao longo da sua carreira. E isso também reverbera no cardápio. “Pensamos em comidas descomplicadas, mas, não por isso, pouco sofisticadas. Todas as nossas receitas são autorais e cheias de sabor”, conta a chef.

Além disso, para celebrar a chegada da primavera no último mês, a gastróloga preparou um cardápio especial, onde várias frentes gastronômicas se encontram. Como, por exemplo, tartare de camarão com manga servido com telha de pastel; o mignon curado com aioli de raiz forte e conserva de mostarda; a sopa fria de tomate com stracciatella e bacon; dentre outros pratos.

Foto: Divulgação

Dia Mundial do Pão

Institucionalizado há 20 anos por diversos padeiros e confeiteiros em Nova Iorque, o Dia Mundial do Pão, celebrado hoje (16), representa uma gama de significados: da partilha, das celebrações, da importância nutricional, dentre outros motivos. Por isso, a coluna À Mesa selecionou a La Boulangerie como uma das melhores casas de panificação de Brasília para celebrar tal data. Com diversos pães artesanais (foto), essa padaria francesa localizada na Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul e Sudoeste serve uma imensa gama de opções de pães de fermentação natural. Além das opções da casa, a La Boulangerie está com um menu exclusivo na CasaCor (Mané Garrincha).

Foto: Divulgação

Para refrescar

Pensando na onda de calor incessante que Brasília tem enfrentado, as unidades do Pão de Açúcar encontraram uma forma prática e interessante de refrescar os visitantes: a marca tem sugerido uma carta de drinks especiais (foto). Eles são clássicos, mas com insumos de qualidade. As opções são: Vermelhão Garibaldi, Caipirinha de Limão e Campari Spritz. Mas para quem quer ir mais a fundo, a rede preparou outro menu, mais extenso e trabalhado, para quem é quase mixólogo. O catálogo completo pode ser encontrado no site do hipermercado. Cheers?

Foto: Divulgação

Rodízio com carnes nobres e preço acessível

Depois de sofrer um grave incêndio, o restaurante Fornassa passou por uma reforma incrível e vem reconquistando o coração dos moradores de Águas Claras. Um dos motivos é o custo: de sexta a domingo, por R$ 69,90, você prova cortes nobres no rodízio de carnes. E o melhor: todos feitos na parrilla. O rodízio também contempla uma ilha de buffet com sushis, saladas e acompanhamentos.

Imagem ilustrativa

Carne para todos os gostos

Por mais que a chuva tenha dado uma breve aparição pela capital nesses últimos dias, a onda de calor ainda é intensa. Por isso, algumas casas gastronômicas de Brasília estão com menus especiais para combinar com o clima. O restaurante Almería, localizado no Clube de Golfe (Setor de Clubes Sul), está com várias opções refrescantes no cardápio. O local tem sugerido os seguintes pratos: ostras frescas (que chegam fresquinhas de Santa Catarina todas as quintas-feiras); Habib, uma versão do quibe cru temperada com brunoise de cebola e hortelã, servido com coalhada da casa e pães pita; e, por último, Vinagrete de Polvo e Lula (foto). Primaveril, refrescante e mega saboroso!

Foto: Divulgação