Dicas gastronômicas para o fim de semana

Todo o talento de chef em um festival imperdível

Um dos maiores festivais musicais da cidade, finalmente, aterrissou no Parque da Cidade Sarah Kubitschek: o Funn Festival. A nova atração brasiliense, além de shows incríveis, conta com opções gastronômicas igualmente maravilhosas. Entre elas, a comida da talentosa chef Leninha Camargo (foto). Formada pela Accademia Italiana Della Cucina em Enogastronomia, ela se especializou em azeites de oliva, sendo pioneira na proposta dos quatro principais critérios de harmonização de azeites no cenário mundial. Além disso, é especialista em Gastronomia e Segurança Alimentar, pela Universidade de Brasília (UnB) . Com 25 anos de experiência no ramo, a chef promete surpreender todos que visitarem o Wine Bar do Funn Festival, disponível até 29 de junho.

Chef Leninha Camargo/ Divulgação

Com um design encantador em forma de barril, o Wine Bar do Funn Festival é o cenário perfeito para experiências gastronômicas únicas, oferecidas pela chef, conhecida por sua inovação e capacidade de surpreender os paladares mais exigentes. O menu segue o estilo de uma salumeria italiana, apresentando pratos visualmente deslumbrantes e combinações que vão além das típicas tábuas de frios. Especialmente para essa ocasião, Leninha concebeu uma tábua notável, ornamentada com uma fita de “cristais” âmbar, que serve como suporte para todas as iguarias, enquanto peças exclusivas de madeira acrescentam um toque de sofisticação à apresentação. Um dos destaques será o schiacciata, um clássico da panificação da Toscana, que será a base para uma seleção diversificada de charcutaria, antepastos e burratas. Outra indicação da chef é o Carré suíno (foto) defumado servido com canjiquinha e PANC (plantas alimentícias não convencionais) do dia, como taioba, ora-pro-nóbis e mostarda fresca, uma opção quentinha para o momento de inverno que se aproxima.



Presentão para os Outbackers

Ribs Catupiry – Outback/ Divulgação

Com exclusividade, o Outback convidou a Coluna À Mesa para provar a releitura de grandes clássicos da casa. Chamado de Epic Trio, o novo menu do grupo Bloomin’ promete ganhar fãs em todas as unidades de Brasília e do Brasil. Entre as novidades irresistíveis, destaca-se a excepcional Bloomin Tower (R$ 89,90), uma interpretação nova e ousada da famosa cebola dourada e crocante do Outback. Além dele, o menu também traz o Ribs Catupiry® (R$129,90) (foto), uma releitura da tradicional Ribs do Outback. Nesta versão, a suculenta costela é coberta por uma generosa camada de Catupiry® Original, gratinada com queijo parmesão, e finalizada com pedaços crocantes de bacon e cebolinha fresca. O cliente ainda pode escolher seu acompanhamento favorito além da guarnição de picles de cebola roxa com maçã, que já vem com o prato. “O Outback está na vanguarda da inovação no Brasil há 27 anos e sempre cria produtos que caem no gosto do brasileiro”, comenta Raquel Paternesi, diretora sênior de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor do Outback no Brasil. “As releituras brincam muito com sabores e texturas, transportando o consumidor para uma experiência saborosa, mas também cheia de criatividade e espírito aventureiro”, completa.



De derreter o coração

Borelli. Reprodução do Instagram.

Depois de conquistar Brasília inteira, uma das gelaterias mais gostosas chega a Águas Claras. Sim, estamos falando da Borelli. E assim como as demais casas da marca, a nova unidade, localizada na Avenida Parque Águas Claras, em frente a uma das saídas do parque, traz os sabores clássicos, combinações imperdíveis como a cremosidade do caramellato e cremino da Borelli (foto ) e, é claro, os cremes emblemáticos da marca como o de pistache.