Chefs do MAAYA fazem sucesso com restaurante

Localizado no interior da Casa Maaya, o Yakatán tem sido uma das maiores atrações do estabelecimento graças ao talento dos chefs Francisco Assis e Juliano Guinoza. Com um menu com elaborações de sushibar, pratos quentes e sobremesas, os rapazes prometem não apenas jantares e almoços, mas experiências gastronômicas. Entre elas, o Ussuzukuri Robalo – Carpaccio de peixe branco servido no prato de gelo.

Dia do Sorvete está chegando

Nesta quarta-feira (23 de setembro) é celebrado uma sobremesa de muita utilidade em tempos extremamente quentes na capital brasileira: o sorvete! Por isso, a coluna tem uma indicação especial para quem vive em Águas Claras. Bento & Barthô é uma singela sorveteria 100% artesanal, onde os sabores são itinerantes e sempre dotados de muita surpresa. Não apenas os sorvetes são homemade, as casquinhas e cookies são feitos totalmente dentro do estabelecimento.

Foto – Acervo pessoal

Aussie Grill traz sabor e originalidade

Sabores Sweet and Spicy são os destaques da marca Aussie Grill (da mesma família do Outback). Recebido com exclusividade pela coluna para experimentação, todos os sabores provados foram surpreendentes. Principalmente o Smoked HM Chicken, que é levemente picante com um peito de frango frango empanado, frito e crocante, servido com alface, tomate, picles, maionese defumada e finalizado com molho Honey Mustard, no pão brioche. Além disso, a Kettle Chips (batatas fritas da casa, em formato chips, crocantes e temperadas, levemente apimentadas e avinagradas, acompanhada de molho aioli) também foram uma baita surpresa. Para quem for pedir de casa, é uma ótima escolha!

Foto – Acervo pessoal

Le Parisien lança destaques no Menu Executivo

Para quem busca sabores incomparáveis, mas não quer abrir mão do tempo corrido, o Le Parisien (103 Norte) está com boas novidades no Menu Executivo. Disponível de segunda a sexta, no almoço, o local está com o valor de R$55 por pessoa (incluindo entrada, prato principal e sobremesa). Para começar, a (Mix de alface, tomate confit, suprême de laranja, farofa de copa defumada e vinagrete de mostarda dijon) como entrada. De prato principal, a casa está sugerindo uma Fraldinha ao ponto ao molho de mostarda dijon e batata frita à vontade (foto).

Novidade para quem ama churrasco

Churras Brasília é o seu novo endereço caso esteja buscando cortes especiais e tratamento especial para carnes. O mais interessante do novo endereço – que fica na 214 Norte – é a forma de fazer as carnes: American Barbecue, Pit Smoker, Parrilha e o tradicional Espeto Brasileiro.

Foto – Acervo pessoal