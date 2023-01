Chef Gil Guimarães vai te surpreender com um festival de pizzas

Até o dia 15 de fevereiro, Gil Guimarães (foto) vai te surpreender com 17 sabores de pizzas exclusivas com entrada pelo valor de R$ 69

Mais um festival de verão para conhecer

Vamos de mais um festival de verão? Sim, a capital está sendo dominada por eles, e todos os chefs estão caprichando. E não tem sido diferente com a unidade Baco Pizzaria da Asa Norte, com o Baco Pizza Romana Festival. Até o dia 15 de fevereiro, Gil Guimarães (foto) vai te surpreender com 17 sabores de pizzas exclusivas com entrada pelo valor de R$ 69. Entre os destaques, a Pinsa Romana, pizza em formato quadrado com dois sabores: calabresa bêbada linguiça mineirinha.

Foto: Divulgação

Além das pizzas

Se você é apaixonado pelas criações do talentoso Gil Guimarães, então você precisa conhecer o hambúrguer autêntico que ele preparou para a Casa Baco do Mané Brasília e do Casa Park. Chamado de Baco Burger, a opção é envolta na massa de pizza e recheada com um hambúrguer inesquecível. Ficou curioso? Visite uma das unidades citadas e entenda por que todo mundo ama esse burger.

Foto: Divulgação

2023 cheio de novidades

Carlão Rodrigues (foto) ganhou o coração dos brasilienses com o maravilhoso Marie Cuisine (103 Sul). Entretanto, 2023 vai ser um ano de expansão para o ex-Fasano. Em breve, Carlão pretende inaugurar o Cozze, onde o antigo Greta Kouzina estava localizado, na QI 9 do Lago Sul. Além deste, Carlos vai inaugura o Nonno – previamente anunciado pela coluna À Mesa em novembro. Se os próximos tiverem um toque de talento que os demais restaurantes têm, então essa expansão vai valer o paladar!

Foto: Divulgação

Café Angelita

Inaugurado há menos de seis meses, durante as manhãs e nos horários de almoço, o Café Angelita também está fazendo o maior sucesso entre os amantes de cafés e brunches. Além do café da manhã completo, a casa dispõe de muitos antepastos para take away. Com uma decoração super confortável e encantadora, o local também faz sucesso entre os trabalhadores remotos. Quer uma dica? Não deixe de experimentar o café de notas frutadas na prensa francesa da casa acompanhado por um Croque Monsieur (foto) – que se tornou um dos carros-chefes do local.

Foto: Divulgação

Duo Design Drinks

Depois de muito tempo fazendo sucesso com eventos fechados, corporativos e privados, o Duo Design Drinks tem feito muito sucesso nas entrequadras de Brasília. Uma versão de balcão da marca, localizada na 407 Sul, tem arrancado muitos elogios de quem é apaixonado por drinks. Com uma visita exclusiva da coluna, conseguimos entender o porquê de todo o sucesso. Essa unidade da marca trabalha com drinks autorais, tem um lounge no mezanino e oferece jazz de trilha sonora. Mas quem é apaixonado pelos tradicionais, os mixólogos do bar não perdem a mão! Moscow Mule (foto), Cosmopolitan, dentre outros, atendem aos xiitas de bares.

Foto: Divulgação