Chef Dudu Camargo presenteia brasilienses com pratos de Natal

Um Natal…

Há quem diga que gastronomia não casa com ousadia, né?! Poucos gostam de harmonizar esses dois ingredientes, mas quando isso acontece, traz resultados divinos aos pratos. Esse é o caso do chef Dudu Camargo (foto) que, mais uma vez, presenteia os brasilienses com seus pratos especiais (e tradicionais) de Natal.

Foto: Divulgação

…com o Chef

Além da possibilidade de poder desfrutar das criações do chef no Dudu bar (303 Sul), há a chance de encomendar suas delícias até o dia 23 de dezembro. Como principal, o Unanimità, paleta de cordeiro assada lentamente, servida com o molho, vinho do Porto, aceto balsâmico e creme de cassis, mini batata e mini cebolas (R$ 290/peça da paleta de cordeiro) e o Arroz Cinco Estrelas, com 5 tipos de castanhas, lambuzado na manteiga dourada com vinho branco (R$ 80/kg). Para sobremesa, a Rabanada ao estilo da avó com calda de caramelo (R$ 10 a unidade). A ideia do chef Dudu Camargo é resgatar os sabores tradicionais do Natal com um toque especial autoral.

Foto: Divulgação

Natal à mesa

As casas Santé 13 (413 Norte) e Santé Lago (orla da Ponte JK) apresentam o seu Especial de Natal, filé mignon em crosta de panetone ao molho de uvas passas e gorgonzola com risoto de manga (R$ 92,00). A criação é da equipe das duas casas e será servida até o dia 15 de janeiro, no almoço e jantar, para celebrar as festividades de fim de ano com ingredientes que possuem sabores típicos deste período, como a uva passa e o panetone. Com atmosfera moderna intimista e aconchegante, as casas Santé são o cenário ideal para uma refeição especial em família, uma reunião com amigos ou um momento com a pessoa querida. Às margens do Lago Paranoá, o Santé Lago dispõe de um rooftop para acrescentar, ao momento à mesa, uma vista panorâmica de um dos mais belos cartões-postais da capital. À noite, o espaço apresenta música ao vivo, com programação diversificada para tornar a experiência ainda mais animada e aconchegante.

Foto: Divulgação

Mais uma opção para o Natal

Para quem busca uma experiência única, o Pobre Juan Brasília está com uma criação autoral da chef Priscila Deus. Servido do dia 19 ao dia 24, o prato é um resgate do cordeiro como elemento natalino, mas mantendo a marca registrada da casa, que é a parrillera. A sugestão para acompanhamento é o couscous marroquinho e vegetais na brasa. O prato serve até três pessoas e está com o custo de R$ 398.

Foto: Divulgação

A cereja do bolo — literalmente — do seu Natal

Muitas entradas, muitos pratos principais, mas é preciso ter sobremesa. Para encerrar sua ceia de Natal deste ano, fica a sugestão dos doces da Dom Casero. Pelo valor de R$ 399, a Caixa Surpresa Dom Casero – além de linda – é recheada com divindades da confeitaria caseira e artesanal. Quem optar pela Caixa Surpresa vai se deparar com um bolo de rolo de goiabada cascão, o original bolo de rolo de Recife 400g, uma galleta de panetone lata com 230g, uma lata exclusiva contendo o incrível Surreal de limão e pistache, um mini box contendo dois alfajores, uma lata carrossel com choco dom pane 88g, gingerbrend 66g, drage 142g. Para encomendas, WhatsApp: (61) 9934-9240

Foto: Divulgação