CasaCor e gastronomia, existe combinação melhor?!

A 31ª CasaCor mal foi inaugurada e já é sensação. O espaço também fica recheado por restaurantes incrivelmente decorados e cheios de opções deliciosas, como o New, do chef Dudu Camargo

CasaCor e gastronomia!

Mal inaugurou e já é a sensação da capital. Isso mesmo, estamos falando da 31ª edição da CasaCor, que está acontecendo no Mané Garrincha. Junto dos ambientes lindíssimos e luxuosos, o espaço também fica recheado por restaurantes incrivelmente decorados e cheios de opções deliciosas. Entre eles, está o Restaurante New, do chef Dudu Camargo. “Quando fui convidado para participar da CasaCor, estava inaugurando o New. Foi aí que decidi levar, para a mostra, o restaurante e o meu cardápio, em uma versão um pouco menor. Temos um espaço para atender 75 pessoas no almoço e jantar”, explica Dudu.

Foto: Divulgação

Existe uma combinação melhor?!

Para os visitantes dessa mostra arquitetônica, o chef preparou um vasto menu criativo com saladas, frios e frutos-do-mar. Como, por exemplo, a Entre Taças e Queijos (foto) (tábua de queijos parmesão italiano, emmental, brie e coalho, mortadela com pistache, presunto parma, salame, pêras e maçãs secas, damasco, castanhas de caju e baru e uma cestinha de pães e torradas recém-saídos do forno). Os pratos principais também se destacam, como o Diabo Veste Prada (glamouroso filé grelhado na passarela, com um molho inferno delicioso, sob aplausos de um estiloso Fettuccine Alfredo) e o Respeitável Beirute (pão sírio recheado de muçarela, paillard de filé, cebola refogada na chapa com aceto e mostarda, tomate verde e alface, assado na lenha e acompanhado de maioneses de alho assado na casa).

Foto: Divulgação

Adoce sua rotina por R$ 1!

Sorvete a R$ 1?! É isso mesmo! Para os primeiros 100 visitantes da nova unidade do MilkyLab, no Conjunto Nacional, os produtos MilkyShake e Cascão sairão pelo valor de R$ 1. Essa é uma campanha para que as pessoas conheçam a nova unidade da recém-chegada MilkyLab. Além disso, os visitantes poderão conhecer o amplo e delicioso menu e ainda personalizarem seus milkshakes, permitindo aos clientes criar sua combinação perfeita com até três mixes, tudo por apenas R$ 19 (300ml) ou R$ 22 (500ml), com base de sorvete de baunilha.

Foto: Divulgação

Gastronomia para quem ama

Sua paixão pela gastronomia é tão grande a ponto de querer aprender? Pensando nisso, a Chef Gourmet Escola de Gastronomia acaba de chegar ao Distrito Federal. A escola, que conta com mais de 70 filiais no Brasil inteiro, tem o objetivo de ressignificar as técnicas profissionais, oferecer cursos práticos com a participação de chefs renomados e com a entrega de materiais didáticos exclusivos. No DF, a unidade é capitaneada pelo casal Kleber Santana e Tatiana Alencastro (foto). “Isso permite que o aprendizado seja mais eficiente. São ensinadas todas as técnicas da culinária internacional e o aluno sai pronto para preparar os pratos mais sofisticados”, destaca Tatiana.

Foto: Divulgação

Uma cerveja genuinamente brasiliense (e rockeira)

O rock é tão contagiante que é impossível não assimilar essa categoria com alto astral, bons momentos e diversão. Paralelo a isso, podemos dizer o mesmo da cerveja, não é?! Ainda mais quando ela é artesanal e bem produzida, caso dos rótulos da Hop Capital Beer, que tem uma fábrica dentro do Distrito Federal, no SIA. E para celebrar os 25 anos do Porão do Rock, a marca desenvolveu A Porão do Hop (foto), um blend de lúpulos exclusivo que traz um aroma proeminente de lúpulo com notas frutadas de caju e uva-branca com segundo plano herbal e levemente resinoso com um sutil abiscoitado do malte para equilibrar.

O amargor médio-alto e o final seco combinam perfeitamente com o alto teor alcoólico. “Quando apareceu a oportunidade de criarmos, junto à Hop Capital Beer, uma cerveja comemorativa e com sabor exclusivo, não hesitei. Será um prazer imenso unir o útil ao agradável nesta edição comemorativa de 25 anos do Porão do Rock”, destaca o produtor e membro fundador do Porão do Rock, Gustavo Sá. Acontecendo até o dia 1º de outubro, no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), o Porão do Rock disponibiliza esse aroma incrível para os amantes do rock e da capital.

Foto: Divulgação