Brasília com gingado carioca

Boteco Boa Praça aterrissa no Distrito Federal para conquistar a todos com esse jeitinho carioca

Brasília com…

Não é apenas o brasiliense que tem enxergado Brasília com um grande potencial gastronômico. Restaurantes de outras capitais já entenderam que aqui reside uma clientela de culinária pulsante e sedenta por novidades e inovações. Pensando nisso, o Boteco Boa Praça aterrissa no Distrito Federal para conquistar a todos com esse jeitinho carioca. Sendo esta a nona unidade da marca – contando com diversas espalhadas entre São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Vitória e Curitiba, o Boteco Boa Praça é da família Alfie Nino, que conta com empreendimentos como Nino Cucina, Da Marino e Tatu Bola, totalizando 43 operações pelo Brasil.

“A nova unidade fortalece a presença do Grupo Alife no Centro-Oeste do Brasil, região com economia muito forte e em crescimento. Já temos o Tatu Bola em Goiânia, Campo Grande e Cuiabá; Nino Cucina em Brasília e Goiânia; e, agora, a chegada do Boteco Boa Praça na capital do país. Nosso objetivo é sempre contribuir com o desenvolvimento das cidades, gerar novos empregos e oferecer mais entretenimento aos moradores, com um produto democrático, acolhedor e a cara do Brasil”, destaca Alessandro Ávila, CEO do Grupo Alife Nino.

Foto: Divulgação

…gingado carioca

Como o próprio nome sugere, o Boteco Boa Praça veio para Brasília para garantir happy hours inesquecíveis, um espaço para encontros e descontração entre amigos. Em Brasília, o empreendimento vai funcionar na 201 Sul e já conta com uma carta de drinks tradicionais, como Aperol Spritz, Negroni, Fitzgerald e Caju Amigo. As conhecidas caipirinhas servidas no pote também estão presentes, como as autorais Boa Praça Grape e Pracinha. Além disso, o chopp conta com uma temperatura abaixo de zero, tirado de uma chopeira com sistema de refrigeração de última geração e nove torneiras. Para acompanhar todas essas bebidas deliciosas e refrescantes, a casa preparou um cardápio igualmente imperdível. Entre as sugestões, aperitivo de filé à parmegiana, bolinho de costela com catupiry, dadinho de tapioca, pizzas, pastéis e croquetes. Ainda, picanha, fraldinha, chorizo (foto) e bife ancho, acompanhados de variadas guarnições. Aos sábados e domingos, feijoada com roda de samba.

Foto: Divulgação

Hora de celebrar o sushi

Nesta quarta-feira (1), mundialmente, se comemora o sushi, uma iguaria que tem se adaptado ao mercado brasileiro e brasiliense com muito sucesso. E com essa adaptação, os restaurantes têm reinventado cada vez mais as opções. Para celebrar, a coluna À Mesa deixa a criação do SushiLoko de sugestão: Combinado Sushi (R$ 41,90 – 15 peças) oferece um sushi de salmão e uma variedade das suas releituras ocidentais: um temaki (sabor à escolha), seis hots, quatro enrolados de salmão cream cheese e cebolinha e quatro enrolados de salmão.

Imagem ilustrativa

Falando em sushi…

Uma das pratas da casa que mais tem destaque na capital em quesito de atendimento e comida oriental é o Taikan Fast Sushi. Com operações espalhadas por todo o centro de Brasília (Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul e Sudoeste), a casa ganhou o coração do brasiliense pela excelência dos insumos servidos, do atendimento personalizado e restaurantes lindos e espaçosos. Além disso, tudo é servido em um buffet montado com muito esmero. A casa é perfeita para entrar na rota de comemoração do Dia Mundial do Sushi. Além das peças super frescas, o Taikan também sai ganhando com os preparos: o ceviche é um dos melhores da cidade. Além disso, o buffet disponibiliza um sushiman para temakis e sashimis montados do jeito que você quiser.

Foto: Divulgação

Restaurant Week segue surpreendendo

Crescendo cada vez mais, Águas Claras tem mirado alto com os novos empreendimentos gastronômicos. Depois de receber o Nazu e o Caminito, chegou a vez das hamburguerias. Caramelo Burger é uma nova operação suculenta e cheia de sabor. Com carnes produzidas com a melhor carne do mercado, o angus, o nome Caramelo não é em vão. O caramelo (foto) é uma das atrações do cardápio, presente em alguns dos burguers e entradinhas autorais e nas sobremesas da casa. O sanduíche mais pedido leva o nome da marca e é feito com bacon caramelizado e calda de caramelo. A hamburgueria tem como destaque as porções de batata frita com molho de queijo e crispy de cebola, as bolinhas de mix de queijos com calda de caramelo e os nuggets com molho caipira caseiro. Localizada no Residencial Mirante Duo, essa nova casa vale o seu paladar!

Foto: Divulgação