Adoçar a vida? É mesmo com elas!

Confira as trajetórias de Joana Peixoto e Larissa Lobão na confeitaria. E mais: as novidades do Nino Cucina e o Menu Bold, do Outback.

Assim como as inúmeras características que definem muitas mulheres, especialmente o time de chefs que mencionamos na semana passada, também precisaríamos de muitos e longos parágrafos para descrever outras mestras da gastronomia em Brasília. Mas, já que falamos sobre quem tempera, hoje destacaremos o talento e o trabalho daquelas que adoçam. São elas que, com maestria, transformam simples ingredientes em verdadeiras obras de arte, suavizando e enriquecendo nossas vidas com doçura. Seguindo nossa série dedicada ao Mês da Mulher, selecionamos algumas dessas “artistas em açucarar” que fazem muito sucesso na nossa capital. Confira:

Quando a arte encontra a gastronomia



A paixão por criar e por revelar o potencial artístico da confeitaria – um mundo cheio de possibilidades para o belo – impulsionou Joana Peixoto (foto) desde os primeiros passos da sua jornada, estudando Design de Moda, movida por pelo poder de transformação das formas e das cores. Foi essa mesma forma que a levou para a gastronomia, mais especialmente para a doçura da confeitaria. “Inicialmente, pensei em seguir Nutrição, mas percebi que minha verdadeira paixão estava na culinária”, recorda-se a chef confeiteira, que cursou Gastronomia do IESB. E por mais que tudo na confeitaria seja doce, Joana sempre optou pelos caminhos mais instigantes. “Escolhi dominar a arte do macaron ¬– uma das receitas mais desafiadoras da confeitaria ¬– para começar e, com o tempo, fui vendendo para amigos, amigos de amigos, amigos dos meus pais, das minhas irmãs”, conta Joana, que expandiu o negócio para uma clientela cada vez maior. Em busca de aprimoramento, Joana cursou um intensivo na renomada Escola Francesa de Confeitaria, onde refinou ainda mais seu dom artístico. “A vantagem da confeitaria é que ela dá a possibilidade de criar, de ousar. Por isso, quis unir o design à essa área da gastronomia”, destaca a chef. Infelizmente, nem tudo é tão doce assim. Ser mulher confeiteira também implica superar diversos obstáculos. “A mulher da confeitaria também passa por problemas por ser mulher. Por isso, eu sempre digo àquela jovem que está começando: estude, fale com mais firmeza, tenha confiança em seu conhecimento. Ainda hoje, precisamos constantemente provar nosso valor”, ressalta a talentosa pâtissière. Com a colaboração de suas irmãs Júlia e Sofia Peixoto, Joana abriu o Nube Café, no Centro Clínico Via Brasil (710/910 Sul), e, no ano passado, elas levaram as doçuras para a 405 Sul. Desde então, têm adoçado cada vez mais nossos corações, rotinas e momentos. Quer adoçar seus momentos também? O Nube Café já está aceitando encomendas para a Páscoa. Instagram: @nubecafe. WhatsApp para pedidos: (61) 99885-8481.

Quando a resiliência é o recheio do bolo

Assim como Joana, Larissa Lobão (foto) também quis transformar vidas por meio do doce e mágico poder do açúcar. Nascida em Brasília, sua carreira começou em 2009. “Eu costumava compartilhar vídeos de receitas saudáveis com meus seguidores, juntamente à rotina de treinos. Em pouco tempo, alcancei uma forte base de seguidores, desde profissionais da saúde até pessoas em busca de um estilo de vida saudável”, conta Larissa, que posteriormente decidiu se profissionalizar em gastronomia. “Minha paixão pela área cresceu enquanto trabalhava em eventos e festas”, acrescenta. A fim apurar ainda mais seus dotes ¬– que já não eram pequenos pela quantidade de workshops que frequentava na época –, Larissa viajou para Rússia, onde descobriu o embrião da Cake Forever, sua confeitaria em Brasília. “Nossa empresa conta com 14 colaboradores atualmente e é especializada em doces finos, bolos decorados e presentes; atendemos grandes casamentos e eventos coorporativos em Brasília e cidades próximas”, destaca. Assim como Joana, Larissa encara a jornada da mulher confeiteira como uma prova de resiliência. “Ser mulher, empreendedora, mãe e esposa é um desafio constante, pois buscamos sempre oferecer o melhor, seja aos clientes que esperam ser surpreendidos, seja aos nossos entes queridos”, destaca a confeiteira. A Cake Forever também está com agenda aberta para pedidos. No Instagram: @cakeforeveroficial. E no WhatsApp: (61) 3264-3547.

Italiano feito por quem entende

Após chegar em Brasília, Nino Cucina tornou-se um sucesso instantâneo. Depois de alguns meses de inauguração, a casa passou por uma reformulação e trouxe novidades para a cidade. Com exclusividade, a Coluna à Mesa provou essas novas opções. Queijos, burratas e antepastos incríveis abriram a mesa com primor, ainda mais pela deliciosa Burrata assada. Entretanto, os pratos principais (e clássicos) reservaram a grande surpresa: o tradicional carbonara italiano, feito com cores mais intensas possíveis (sim, o amarelo da gema do ovo estava beirando a perfeição), e o delicioso ossobuco com risotto di zafferano, que apresenta o melhor tutano da cidade. A cereja do bolo, ou melhor do tradicional brownie, é a calda de chocolate e amêndoas. Uma escolha acertada da casa: deixar as castanhas fora da massa do brownie. A razão disso? Castanhas assadas ficam murchas. Fora da massa, com a calda, é possível provar o sabor intenso do brownie e ainda aproveitar a crocância das amêndoas. Mega-acerto da casa. No menu de novidades, Nino Cucina trouxe aos brasilienses as seguintes obras gastronômicas: tagliolini con gamberi, massa com camarão, shiitake, tomate e rúcula, e linguine al funghi, massa elaborada com funghi cremoso e gema caipira.

Entenda como ser bold é mais gostoso

Com exclusividade, a marca Outback convidou a Coluna à Mesa para provar as deliciosas opções do novo Menu Bold. Para quem desconhece, a tradução de bold é corajoso, ousado ou destemido. Para o Outback e para as opções que conhecemos, a segunda é a mais assertiva e apropriada. Com dois novos hambúrgueres e um nova sobremesa, todos os restaurantes de Brasília poderão experimentar o Picanha Bloomin’ Burger (R$ 59,90), picanha no pão tipo brioche, com pétalas de Bloomin’ Onion, bacon grelhado e molho Flame, servido com queijo tipo emmental e mix de queijos, finalizado com Smoked Mayo. E o Crunchy Ribs Burger (R$ 54,90), feito 100% da clássica costela do Outback desossada e empanada, recheada com mix de queijos e queijo tipo cheddar, servida em pão tipo brioche, com mais cheddar, molho Bloom, picles, alface e tomate, finalizada com molho Barbecue Ranch. E para finalizar esse combo maravilhoso, a sobremesa suprema da linha Bold: o Thunder com Nutella (R$ 49,90), vendido exclusivamente nos restaurantes em uma nova versão do famoso Thunder de chocolate meio amargo com uma generosa porção de creme de avelã 100% Nutella, servido com sorvete sabor baunilha, finalizado com chantilly, calda e raspas de chocolate, além de uma bisnaga de Nutella. “Nosso consumidor já está acostumado com a jornada que oferecemos em nossos restaurantes, desde o atendimento e recepção calorosa até as inovações que desenvolvemos para agradar o paladar de todos. Com essa nova campanha, buscamos reforçar o nosso compromisso com a autenticidade de nossos produtos e oferecer uma experiência que vai além do ordinário, com ingredientes de qualidade, 100% ousados e com o sabor único de Outback”, completa Raquel Paternesi, diretora de Marketing Sênior da B l o o m i n’ Brands Brasil.