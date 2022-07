O TDF 22 será disputado pelas próximas três semanas! Isso mesmo, são 21 etapas entre planos, terrenos mistos e altas montanhas, além de duas etapas de contra-relógio

Chegou o dia do Grand Depart do Tour de France 2022, e a cidade escolhida para este ano foi Copenhague, na Dinamarca. Aliás, as três primeiras etapas acontecerão neste país. Você poderá acompanhar pelo canal ou app favorito. O torneio começou às 11h (horário de Brasília).

O TDF 22 será disputado pelas próximas três semanas! Isso mesmo, são 21 etapas entre planos, terrenos mistos e altas montanhas, além de duas etapas de contra-relógio. No total, serão 3.349 km de muita emoção, esforço e superação em busca da tão sonhada e cobiçada “Maillot Jaune”. Confira a rota que será percorrida neste ano e a lista de todas as equipes com os respectivos ciclistas.

A etapa de hoje é chamada de Contra-Relógio (TTI – Individual Time Trail) e terá uma extensão de 13,2 km pelas ruas da cidade. Nesta etapa os ciclistas partem em intervalos pré-definidos (1 minuto) e são cronometrados de forma individual, o vencedor da etapa será aquele que percorrer a distância em menor tempo. Já estamos curiosos para ver qual será a média horária na Dinamarca, espera-se algo surreal nesta bela planície. O vencedor já vestirá hoje a camisa amarela e certamente vira alvo de todos os outros ciclistas velocistas nestas primeiras etapas.

Na matéria anterior, mostramos quais são as equipes que disputarão o TDF este ano. Dá uma olhada lá e em seguida veja algumas curiosidades da lista de largada:

O primeiro a largar será o francês Jéremy Lecroq (B&B Hotels – KTM)

O Belga Mathieu Van der Poel largará 11 minutos depois;

Os tietes Tadej Pogacar (UAE – atual campeão), o italiano Filippo Ganna (INEOS) e o belga Wout van Aert (JUMBO – VISMA) llargarão com um pequeno intervalo entre eles e prometem uma bela disputa.

A lista de largada você pode conferir no link https://www.letour.fr/en/stage-1

Agora que você já viu a lista de largada e pode se preparar para acompanhar este show de velocidade em uma bicicleta, fique atento para estes 10 nomes! Cada um deles vestirá uma camisa “um pouco” diferente de seus companheiros de equipe justamente por serem os campeões nacionais de contra-relógio, são eles:

Filippo Ganna (atual Campeão Mundial e Campeão Italiano) Stefan Kung (Campeão Europeu) Felix Grossschartner (Campeão Austríaco) Dani Martinez (Campeão Colombiano) Jan Tratnik (Campeão Esloveno) Lennard Kamma (Campeão Alemão) Bauke Mollema (Campeão Holandês) Toms Skujins (Campeão Lituano) Bob Jungels (Campeão de Luxemburgo) Maciej Bodnar (Campeão Polonês)

Este parece ser um contra-relógio sob medida para o italiano Filippo Ganna que já vestiu a camisa inaugural do Giro d’Itália por duas vezes e com certeza quer experimentar a sensação amarela. Entre todos os especialistas listados acima não podemos esquecer do Pogacar que mesmo sendo o forte candidato ao título de 2022 foi quem vestiu a camisa no ano passado. Que comecem o espetáculo!

Allez!