Espetáculo transforma vivência entre Brasil e Turquia em acrobacias poéticas

A poesia dos encontros e a força do corpo em suspensão são os elementos centrais de “Chá com Mel”, espetáculo da Cia. Ponto Alto que fará suas primeiras apresentações neste sábado (21) e domingo (22), no Teatro Newton Rossi, no Sesc Ceilândia. Nascido de uma vivência artística na Turquia, o espetáculo traduz em acrobacias circenses o afeto e os desafios de um intercâmbio cultural entre quatro artistas do Distrito Federal.

Em cena, Aisha Britto, Lucas Lírio, Ludmila Condé e Mike de Brito conduzem o público por uma travessia simbólica, onde mochilas, cordas lisas e faixas aéreas se tornam extensões do corpo e da memória. “Eline sa-alık é a expressão turca para agradecimento e também a base do sentimento explorado nas acrobacias em corda lisa e faixa, além das relações que vivenciamos no intercâmbio Brasil-Turquia”, explica Lucas Lírio, integrante da companhia.

Mais do que a narrativa de uma viagem, Chá com Mel é uma homenagem à sensibilidade do cotidiano em constante movimento. “Tentamos contar um pouco da nossa experiência de viagem, mas de uma forma não literal, usando elementos simbólicos como o som do aeroporto, a espera, as mochilas e o momento de voltar”, compartilha Ludmila Condé. “O espetáculo brinca com esse imaginário lúdico do deslocamento.”

Foto: Divulgação/ Nathan Sampaio

“Chá com Mel é o momento final do dia a dia vivido na Turquia. É o instante de sentar, servir e tentar um novo idioma, um sorriso, um novo vínculo. Foi nesse momento que as gargalhadas surgiram, as histórias se encontraram e o descanso se tornou bem-vindo”, conta Lírio.

Mais do que um espetáculo, Chá com Mel se propõe como um manifesto silencioso por mais empatia entre os povos. “Entre corridas, acrobacias e desafios cotidianos, dar espaço para um chá com mel, nutrido e brindado pela diversidade, pode transformar visões de mundo”, completa o artista.

A montagem convida o público a ter coragem de se abrir ao novo, de ultrapassar fronteiras — culturais, geográficas e emocionais. “É com esse respeito e carinho que queremos passar ao público a coragem de desbravar novos lugares, ultrapassar fronteiras e se conectar com pessoas de outras culturas”, finaliza.

Foto: Divulgação/ Nathan Sampaio

Com apoio do programa SESC+Cultura, o espetáculo busca ampliar o acesso à arte circense contemporânea. Para isso, 15% dos ingressos foram reservados gratuitamente a estudantes de escolas públicas do DF, permitindo que novos públicos se conectem com uma linguagem cênica pouco explorada nas periferias.

Espetáculo “Chá com Mel”

Onde: Teatro Newton Rossi – Sesc Ceilândia

Datas: 21 de junho (sexta-feira), às 19h e 22 de junho (sábado), às 18h

Ingressos: R$15 (meia) | R$30 (inteira)

15% dos ingressos gratuitos para estudantes de escolas públicas

Disponível na plataforma Sympla

Classificação: Livre