Brasília recebe o musical da TV Colosso, fenômeno nostálgico dos anos 90

Neste fim de semana, a nostalgia invade o palco do Teatro UNIP com a chegada da turnê nacional de “TV Colosso – O Musical”, espetáculo que resgata o universo canino mais querido da televisão brasileira. Priscila, Gilmar e toda a turma voltam à cena com um enredo inédito, músicas marcantes e uma montagem grandiosa que promete emocionar adultos e encantar crianças.

O musical é uma homenagem aos 30 anos da série que marcou gerações com seu humor original, personagens cativantes e uma linguagem que atravessa o tempo. Dirigido por Luiz Ferré, criador da atração, o espetáculo mistura teatro de bonecos, música e humor em uma experiência lúdica que conecta passado, presente e futuro.

Foto: Divulgação

A TV Colosso nasceu de uma ideia simples e genial. “Quando fui convidado para propor algo para o horário matutino, pensei: TV todo mundo tem, cachorro todo mundo gosta. E nasceu a TV dos cachorros, com um universo que mistura bastidores de televisão, novela, jornalismo e muita bagunça”, relembra Ferré.

A inspiração dos personagens veio do cotidiano. “A Priscila foi inspirada em três amigas minhas do set: o nome era de uma maquiadora, o jeito de andar veio da produtora de elenco, e o jeito de comandar com doçura veio da produtora de produção”, conta.

A montagem do espetáculo, segundo ele, envolveu meses de estudo, ensaios e confecção dos bonecos — todos com o mesmo cuidado e fidelidade que marcaram a série original. “Temos artistas que trabalharam na época do programa e uma nova geração de manipuladores. É uma equipe enorme, apaixonada, que entrega tudo no palco.”

Foto: Divulgação

“A Priscila de hoje é vegana, canta, adora TikTok. Ela conversa com a geração atual sem perder o charme que conquistou os fãs nos anos 90”, explica Ferré. “A gente teve esse cuidado de atualizar os personagens, e o resultado foi emocionante: vemos adultos saindo com lágrimas nos olhos e crianças querendo abraçar os bonecos.”

Um espetáculo que vai além do palco

Muito mais do que uma experiência nostálgica, o musical da TV Colosso também tem forte compromisso social. “A gente sempre quis usar o carinho do público pela TV Colosso para devolver algo à sociedade. Já arrecadamos mais de cinco toneladas de ração, e também convidamos ONGs e comunidades para assistirem ao espetáculo”, destaca Ferré.

A história encenada mistura elementos clássicos do programa e novidades: uma ameaça vinda do futuro coloca em risco a existência da TV Colosso. Priscila e os Gilmares precisam se unir para impedir que o humor e a espontaneidade da emissora sejam substituídos por uma versão fria e tecnológica comandada pelo vilão Vira-Lata de Aço.

Entre números musicais, coreografias e a já conhecida bagunça canina, o público reencontra bordões como “Tá na hora de matar a fomeee!” e descobre um pouco mais sobre os bastidores dessa emissora improvável comandada por cães. A montagem celebra não só o legado da série, mas também o poder do afeto, da memória e da coletividade.

“Sempre tivemos essa veia teatral. Antes mesmo da TV, a gente já fazia palco, então essa adaptação foi natural. E era algo muito pedido pelos fãs”, conta Ferré. Com uma equipe formada por artistas da época e novos manipuladores, o espetáculo é fruto de meses de pesquisa, ensaios e construção minuciosa dos bonecos e cenários — todos fiéis ao universo original da Globo.

E para quem ainda duvida do impacto cultural da obra, basta ver o público. “Tem gente que assistiu mais de uma vez. A TV Colosso é parte do imaginário coletivo. Levar isso para o palco era necessário e muito divertido.”

“TV COLOSSO, O MUSICAL”

Sessões: dias 21/06, sábado, às 15h e 17h, e 22/06, domingo, às 15h e 17h30

Local: Teatro UNIP Brasília – SGAS Quadra 913, Conj. B, SHCS, Asa Sul, Brasília – DF

Classificação etária: Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Duração: 70 minutos.

Ingressos