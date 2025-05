2º Prêmio Candango de Literatura no Teatro Nacional tem show e anúncio dos valores para vencedores

Por Natália Santos e Fernanda Diniz

A sala Martins Pena, no Teatro Nacional de Brasília, foi palco de uma noite marcada por emoção, memória e celebração. A abertura oficial do 2º Prêmio Candango de Literatura, realizada nesta sexta-feira(9), contou com a estreia do show Clodo Ferreira – Existência, um tributo musical à vida e à obra do cantor, compositor, escritor, fotógrafo e professor Clodo Ferreira, falecido em 2024.

Apresentado pelos filhos do artista, João Ferreira e Pedro Ferreira, o espetáculo costurou canções e relatos pessoais que emocionaram o público. “Foi muito emocionante fazer parte dessa homenagem. Nosso pai tinha uma habilidade enorme com as palavras e poder celebrar isso num prêmio literário, aqui no Teatro Nacional, foi muito especial”, afirmou Pedro.

O repertório contou com uma mistura das músicas antigas do cantor e do último álbum lançado por ele, em 2024, Constelação de palavras. João destacou que o convite para o evento serviu de impulso para tornar esse projeto realidade. “Esse show era algo que já planejávamos desde a partida dele. Essa foi a estreia, com músicas dele, e é também o início de uma nova caminhada”. Para João, Brasília já tem uma cena literária muito rica e esse tipo de iniciativa fortalece.

Lançamento do 2º Prêmio Candango de Literatura

Além da homenagem musical, a abertura marcou o lançamento oficial do edital do 2º Prêmio Candango de Literatura. A iniciativa promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) em parceria com o Instituto Cultural Casa de Autores, tem como objetivo estimular a produção literária em português, formar leitores e consolidar parcerias com países lusófonos.

Segundo Marcelo Melo Júnior, escritor, jornalista e coordenador geral do Prêmio Candango de Literatura, um projeto como esse é fundamental para Brasília e resgata o poder de narrativa da capital federal. “Brasília é uma cidade que nasceu cercada de literatura. Ela vem de um sonho literário. E ela resgatar isso, devolver este sonho literário para as pessoas, é fundamental. Por isso a riqueza desse prêmio”

Vencedor da primeira edição do prêmio, o escritor e ambientalista, Nicolas Behr, afirma que o prêmio dá visibilidade à capital, inserindo-a nessa parte cultura do Brasil, que não é só poder ou só política, que também é cultura e literatura. “Mostra um lado de Brasília que as pessoas muitas vezes não veem ou não querem ver, né? Eu acho muito bom para quebrar essa coisa que Brasília é só o poder.” Behr, que mantém um viveiro de plantas e concilia o trabalho com a escrita de poesia, vê o prêmio como a legitimação de um escritor.

Marcelo aponta que a edição anterior recebeu quase 2 mil inscrições, com destaque para jovens autores. “O prêmio virou quase uma grife entre os estreantes. Muitos postaram nas redes: ‘fui aceito no Prêmio Candango’. Isso os incentiva a seguir escrevendo. E a escrita é o princípio de tudo, todas as artes derivam da literatura”.

O coordenador afirma que se sente realizado de estar à frente de um prêmio fundamental de “uma coisa que está resgatando a língua portuguesa”. Marcelo também abordou sobre a homenagem a Clodo Ferreira nesta noite de lançamento “Clodo foi um grande poeta”.

As inscrições estão abertas até 25 de junho de 2025 e devem ser feitas por meio da plataforma digital oficial do premio: https://premiocandangodeliteratura.com.br.

Foram destinados R$195 mil a serem distribuídos entre os vencedores. Serão sete premiações que se dividem em: obras literárias, obras editoriais e projetos de caráter pedagógico.

Obras de caráter literário:

Prêmio Brasília de Literatura – voltado a autores nascidos e/ou residentes no Distrito Federal (R$35 mil)

Melhor Romance de 2024 (R$ 35 mil)

Melhor Livro de Contos de 2024 (R$ 35 mil)

Melhor Poesia de 2024 (R$ 35 mil)

Obras de caráter editorial:

Melhor capa de 2024 (R$ 20 mil)

Melhor Projeto Gráfico de 2024 (R$ 20 mil)

Iniciativas pedagógicas de incentivo a leitura:

Melhor Projeto de Promoção da Leitura (R$ 15 mil)

Os vencedores receberão prêmios em dinheiro, troféus e menções honrosas. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 31 de outubro de 2025, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira