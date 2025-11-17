Parque da Cidade recebe “Esculturas das Águas” durante a COP30

Brasília ganha um novo conjunto de obras permanentes a partir dessa quarta, 19, quando o artista plástico Rogério Reis inaugura, às 16h, a instalação “Esculturas das Águas” no Parque da Cidade. A apresentação integra a programação da COP30 na capital federal.

A obra é formada por quatro esculturas de seis metros de altura, produzidas em aço e concreto, instaladas nos quatro cantos do lago do Parque. Coloridas e de linhas fluidas, as peças dialogam com o conceito “Brasília, Capital da Idade Verde”, evocando os pontos cardeais e a importância da água como elemento vital do Cerrado.

Com forte presença cromática e curvas sinuosas, as esculturas fazem referência direta ao modernismo brasiliense e à herança estética de Oscar Niemeyer. O conjunto é uma doação do artista à cidade e foi viabilizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Foto: Divulgação

Para Rogério Reis, as “Esculturas das Águas” traduzem um gesto de esperança. “Vivemos o início de uma Idade Verde, um novo renascimento em que a humanidade se reconcilia com a natureza e reconhece a água como essência da vida”, afirma. Além de celebrar Brasília como berço das nascentes do país, o projeto busca reforçar o papel da capital como matriz ecológica e símbolo de uma convivência mais equilibrada entre sociedade e meio ambiente.

Sobre o artista

Radicado em Brasília, Rogério Reis é formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ e passou pelo Parque Lage, onde estudou com nomes como Nelson Leirner, Fernando Cocchiarale, Daniel Senise e Charles Watson. Criador do conceito Morfoses, desenvolve esculturas que exploram fluxo, movimento e transformação, sempre marcadas por cores vibrantes e forte diálogo com a paisagem urbana.

Com 25 anos de trajetória, possui obras permanentes no Superior Tribunal de Justiça, na Praça dos Três Poderes e em diversos espaços públicos da capital. Em 2022, lançou o manifesto “Brasília, Capital da Nova Era Verde”, que posiciona a cidade como centro simbólico e ecológico do país.

Serviço

Inauguração “Esculturas das Águas”

Data: 19 de novembro, quarta-feira, às 16h

Local: Parque da Cidade – Lago Central (Estacionamento 10, próximo da ponte)