Brasília recebe “Desassossego”, mostra que confronta o mundo pós-pandêmico

A partir desta terça-feira (13), o Espaço do Servidor – Anexo II da Câmara dos Deputados recebe a exposição Desassossego, da artista visual e pesquisadora Sandra Gonçalves. Com entrada gratuita e curadoria de Letícia Lau, a mostra segue em cartaz até 26 de junho e propõe um mergulho sensorial nas transformações e tensões que marcaram o mundo após a pandemia de Covid-19.

Composta por 14 fotografias e um vídeo, a exposição se constrói a partir de sobreposições de camadas digitais e físicas. A cor vermelha predomina nas obras como símbolo de paixão, perigo e pulsão de vida, evocando os afetos extremos provocados pelo isolamento, pela incerteza e pela reconfiguração do cotidiano. Dividida em subséries — Pandemia, Caos, Limbo, Bestiário, Tudo dança, Transmutação e Desassossego —, a produção foi desenvolvida entre 2020 e 2024 e convida o público a revisitar o presente com olhar crítico e sensível.

Vermelho 02 por Sandra Gonçalves

“A exposição não pretende oferecer respostas, mas provocar deslocamentos. Em tempos de muros e exclusões, essas imagens abrem espaço para novas interpretações do presente”, explica a curadora Letícia Lau.

Nascida no Rio de Janeiro e radicada em Porto Alegre desde 2005, Sandra Gonçalves é professora titular de fotografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Formada em Comunicação Visual pela UFRJ, possui mestrado e doutorado em Comunicação e Cultura pela mesma universidade e especialização em Processos Curatoriais pela UFRGS. Autora dos fotolivros Cápsula (2021) e La vie en Rouge (2024), desenvolve uma pesquisa artística que entrelaça imagem, crítica social e contemporaneidade.

Os Justos, série Bestiário por Sandra Gonçalves

Com trajetória consolidada nas artes visuais, a artista já participou de exposições em instituições como o Museu Oscar Niemeyer (PR), a Fundação Iberê Camargo (RS) e o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Em Brasília, a exposição Desassossego marca sua estreia individual na capital, oferecendo ao público um convite ao desconforto produtivo — onde imagem e memória se encontram para repensar o mundo em transformação.

Exposição: Desassossego, de Sandra Gonçalves

Curadoria: Letícia Lau

Visitação: 13 de maio a 26 de junho de 2025

Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Visitas guiadas: Terça-feira, 13/5, às 18h; e quinta-feira, 15/5, às 16h

Local: Espaço do Servidor — Anexo II da Câmara dos Deputados, Brasília/DF

Entrada: Gratuita