Torresmofest chega a Brasília com carne suína e atrações para toda a família

Até este domingo (22), o Boulevard Shopping Brasília se tornará o ponto de encontro para os amantes da carne suína. Pela primeira vez na capital federal, o Torresmofest, um dos maiores festivais gastronômicos do país, promete uma experiência completa, com pratos típicos, música ao vivo, chopes artesanais e atrações para toda a família — incluindo os pets.

Com cerca de 20 expositores, o festival traz um verdadeiro banquete de sabores, com opções como joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, torresmo recheado, torresmo mineiro, costela suína, pernil e pancetta.

O chef Adan Garcia, embaixador do evento, será um dos grandes destaques dessa edição. Conhecido pelo seu domínio da carne de porco e por pratos premiados da culinária mineira, como baião de dois e arroz carreteiro, Garcia promete encantar o público com suas criações.

Além da gastronomia, o evento contará com uma programação musical ao vivo, trazendo covers de bandas nacionais e internacionais, e passando por gêneros como pop rock e sertanejo. Para complementar a experiência, o festival oferece uma seleção de chopes artesanais, perfeitos para harmonizar com os pratos suínos e explorar novas combinações de sabores.

De acordo com Eduardo Bueno, organizador e idealizador do Torresmofest, a proposta do evento vai além da comida:

“A ideia sempre foi criar um evento para reunir toda a família. O mundo precisa disso: boa gastronomia, shows de qualidade e espaços dedicados às crianças e aos nossos amigos pets, que também são bem-vindos.”

Com uma área pet friendly e um espaço kids, o festival foi planejado para agradar todos os públicos. Bueno destaca que a diversidade é um dos pilares do evento: “Queremos oferecer um pouco de cada cultura e sabor do Brasil. Hoje, temos até churrasco grego em nossas edições. O Brasil é um país rico em gastronomia, e no Torresmofest conseguimos reunir um pouquinho de tudo.”

Com mais de 240 edições realizadas em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás, o Torresmofest chega ao Distrito Federal com a promessa de conquistar o paladar do público brasiliense e repetir o sucesso das edições anteriores.

Torresmofest – Brasília

Onde: Boulevard Shopping Brasília – Asa Norte, Brasília/DF

Quando: De 19 a 22 de junho, das 12h às 23h

Entrada gratuita