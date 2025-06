Temporada pé na areia começa neste fim de semana

Vai começar o Na Praia Festival, um evento que conta com mais de 100 atrações musicais para agradar a todos os gostos. O festival chega em sua nona edição com Itália como plano de fundo. Entre os nomes que vão subir no palco nesta temporada de shows inesquecíveis, estão Gusttavo Lima, Caetano Veloso, Pabllo Vittar, Jorge & Mateus, Joelma, Nattan, Menos é Mais, Luan Santana e Vintage Culture.

A primeira noite do festival, nesta sexta-feira (27), vai começar com tudo, com ninguém menos que o cantor Gusttavo Lima e a cantora Ju Marques, fenômeno nas redes sociais. Já no sábado (28), é a vez de Luan Santana e Pedro Sampaio. (falar das músicas desses artistas)

Foto: Divulgação

Segundo Gustavo Emediato, diretor de entretenimento do Grupo R2, o line up do festival busca sempre a diversidade dos públicos, procurando mesclar artistas conhecidos do público, mas vai além, e inclui novos talentos da música nacional. “Esse ano serão mais de 100 artistas subindo no palco do Na Praia”, salientou.

Sobre a escolha do tema da edição, Gustavo contou para a equipe do Jornal de Brasília que a Itália sempre apareceu nas pesquisas feitas com o público, como o país preferido para ser homenageado. “Em 2023 iniciamos a conversa com a Embaixada e nesse ano vamos representar várias cidades desse país tão maravilhoso que é a Itália”, comentou. Ele considera que essa é uma das temporadas mais especiais do evento. “Olhamos para cada canto da Itália e criamos uma cenografia incrivelmente rica e cheia de detalhes, que realmente celebra a beleza e a cultura do país”, destacou.

Trazendo Brasília para o centro da cena nacional, Gustavo ressalta que esse ano o festival vai contar com grandes artistas do cenário nacional como Wesley Safadão, Alcione e outros nomes. “Além disso, nossa cenografia e a gastronomia estão incríveis, onde a Itália está super bem representada. Serão três meses de experiências memoráveis na Praia”, acrescentou.

Foto: Divulgação

Para além da música

A agenda agitada da temporada pé na areia também vai além dos shows noturnos, trazendo uma programação para agitar a vida do público que vai ao complexo durante o dia.

Aos sábados e domingos, o Na Praia dispõe do Day Use, ingresso que dá acesso às áreas comuns do Parque, com piscinas, atrações infantis, loja e vila gastronômica das 8h às 17h. Os ingressos já estão à venda através do site ou aplicativo R2com.vc.

Com o ingresso Day Use, a entrada é permitida das 8h às 14h, e a saída é obrigatória no encerramento das atividades do Parque, às 17h. A partir das 18h, é permitida apenas a entrada para o Festival e os ingressos devem ser adquiridos separadamente. As duas opções já estão à venda pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc.

Confira o line up completo:

Semana 01

* Sexta – 27/06 Gusttavo Lima + Ju Marques

* Sábado – 28/06 Luan Santana + Pedro Sampaio

Semana 02

* Sexta – 04/07 Alcione + Diogo Nogueira + Leci Brandão

* Sábado – 05/07 Wesley Safadão + Natanzinho Lima

* Domingo – 06/07 Vintage Culture + Doozie + Jackson

Semana 03

* Sábado – 12/07 Gloria Groove – Serenata da GG + Marina Sena

Semana 04

* Sexta – 18/07 Dubdogz + Cat Dealers + Bhaskar + Bruno Be

* Sábado – 19/07 Léo Santana + Dennis

* Domingo – 20/07 Maneva + Lagum + Delacruz

Semana 05

* Sábado – 26/07 Xand Avião + Felipe Amorim + Léo Foguete

* Domingo – 27/07 Matheus & Kauan + Henry Freitas

Semana 06

* Sexta – 01/08 João Gomes + Vanessa Da Mata + Nando Reis

* Sábado – 02/08 Festa Bonfim com Saulo Fernandes

* Domingo – 03/08 Pabllo Vittar + Joelma + Taty Girl

Semana 07

* Sexta – 08/08 SPC Acústico 2 – O Último Encontro

Semana 08

* Sexta – 15/08 Alceu Valença + Zé Ramalho + Elba Ramalho

* Sábado – 16/08 Zé Neto & Cristiano – Intenso

* Domingo – 17/08 Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda – Cê Tá Doido

Semana 09

* Sexta – 22/08 MC Tuto + Kevin o Chris + Nilo + DJ GBR + Kenan e Kel

* Sábado – 23/08 Caetano Veloso + Lenine

* Domingo – 24/08 Murilo Huff – Ao Vivão

Semana 10

* Sexta – 29/08 Criolo + Baco Exu do Blues + Seu Jorge

* Sábado – 30/08 Nattan e Menos é Mais – Na Farra

* Domingo – 31/08 Calcinha Preta + Mastruz com Leite + Limão com Mel

Semana 11

* Sexta – 05/09 Jorge Aragão + Xande de Pilares + Ferrugem

* Domingo – 07/09 Bell Marques + Timbalada + Rafa & Pipo Marques

Semana 12

* Domingo – 14/09 Jorge & Mateus – 20 anos de história + Bruno Rosa

Serviço

Na Praia Festival 2025 – Itália

Data: 27 de junho a 14 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc

@napraiafestival