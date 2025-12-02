Réveillon Orla Brasília 2026 já tem programção completa

A chegada de 2026 na Orla terá um dos cenários mais privilegiados da cidade. O tradicional Réveillon Orla Brasília ganha novo endereço nesta edição: o Clube Ases, às margens do Lago Paranoá, escolhido para receber a festa que se tornou uma das mais aguardadas pelos brasilienses. A celebração está marcada para o dia 31 de dezembro, a partir das 22h, com estrutura ampliada, open bar premium e atrações que prometem embalar o público até o amanhecer.

O lineup reúne artistas locais e nacionais, transitando entre sertanejo, pagode e música eletrônica. Entre os nomes confirmados estão Jefferson Moraes, Doze por Oito, Clima de Montanha, DJ Luk e DJ Welliton Melo, compondo uma programação pensada para diferentes estilos e públicos.

A experiência deste ano destaca a Área Individual – Full Open Bar Premium, que oferece uma seleção ampla de bebidas, incluindo cerveja, água de coco natural, sucos, energéticos, whisky, gin, vodka, tequila, caipirinhas, caipiroskas e drinques variados. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 290, pelo Sympla.

Além das atrações musicais e do serviço open bar, o Réveillon Orla Brasília se apoia no cenário natural da orla do Lago Paranoá, ponto conhecido pela vista privilegiada da queima de fogos e pelo amanhecer que se tornou marca da virada na capital.

Serviço

Réveillon Orla Brasília 2026

Quando: 31 de dezembro, a partir das 22h

Onde: Clube Ases – Orla do Lago Paranoá

Ingressos pelo sympla