Luau Piri: Paulo Ricardo, Blitz, Leoni e nostalgia

Hoje e amanhã, a partir das 18h, Pirenópolis recebe o “Luau Piri – Solta a Voz”, um festival que promete espalhar muita nostalgia pela charmosa cidade histórica.

À beira do rio, em uma estrutura montada na Av. Beira Rio, o público viverá duas noites de pura nostalgia com shows de Paulo Ricardo, Blitz e Leoni, além de atrações regionais, DJs e uma experiência gastronômica especialmente pensada para o clima do evento.

O repertório é de hits que marcaram gerações, criando uma atmosfera gostosa embalada pelo clima descontraído de um luau retrô. Os ingressos estão à venda no site, com valores a partir de R$ 70 (meia-entrada por noite) e passaporte promocional para os dois dias por R$ 120.

Line-ups

Na sexta-feira (2/05), Paulo Ricardo sobe ao palco com o show Rock Popular, que reúne clássicos do RPM como “Olhar 43” e “Rádio Pirata”, além de homenagens a ícones como Cazuza, Renato Russo e Raul Seixas.

No sábado (3/05), a noite segue com a energia irreverente da Blitz, com sua Turnê Sem Fim, e os sucessos atemporais de Leoni em seu show comemorativo 40 anos na estrada.

Mais que música, uma experiência afetiva

Idealizado pelos empresários Samuel Schettino, Alexandre Bisinotto, Fabrício Roque e Carlos Braga, o Luau Piri propõe uma experiência afetiva, que convida o público a cantar junto, se conectar e relembrar momentos marcantes através da música.

“Queremos que as pessoas se sintam como em um luau entre amigos, com música boa, memórias vivas e um ambiente acolhedor”, explica Samuel Schettino, que também assina a curadoria gastronômica do festival.

Luau Piri – Edição: Solta a Voz

Onde: Av. Beira Rio, Centro de Pirenópolis – GO

Quando: 02 (sexta) e 03 (sábado) de maio

Horário: das 18h às 2h

Ingressos: site e na TilápiaTour (Pirenópolis)

Valores: R$ 70 (meia/noite), R$ 80 (solidária) e R$ 120 (passaporte 2 dias)